El grupo AYUDAR MALDONADO llevará a cabo una mega feria americana al aire libre el fin de semana del sábado 12 y domingo 13 de junio, de 10:00 a 17:00, en el Centro Cultural Kavlin (Calderón de la Barca entre Shakespeare y Br. Artigas).

Habrá muchísima cantidad de prendas de ropa para mujer, hombre y niños, calzados, juguetes y artículos para el hogar en excelente estado que han sido donados por particulares en estos últimos meses y que se venderá a precios muy accesibles (desde $50).

El total de lo recaudado será destinado a la compra de alimentos (los básicos además de fruta y verdura) y de artículos de limpieza para estos tres puntos de la comunidad:

• olla del Balneario Buenos Aires, coordinada por vecinos

• olla del Barrio Kennedy, coordinada por vecinos

• merendero y viandas (almuerzo y cena) para niños en el Kennedy

El propósito es continuar en la línea de colaboración que se llevó a cabo en 2020 en forma permanente desde marzo y hasta fin de año para aliviar el impacto económico y social debido a la pandemia en zonas carenciadas de la ciudad.

• En la Liga de Fomento de PdelE se reciben durante todo el año colaboraciones de alimentos no perecederos que son distribuidos semanalmente

•Por colaboraciones en efectivo: caja ahorro BROU 110261437-00002 a nombre de J. González y G. Moraes

Qué es Ayudar Maldonado

Ayudar está conformado por un grupo de personas que ha manifestado la voluntad de colaborar con quienes más lo necesitan desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Somos personas diferentes, con diferentes realidades, pero principalmente somos personas que nos comprometemos con los otros. Impulsamos acciones puntuales, buscando la eficiencia y lo concreto, para ayudar a paliar la crítica situación de muchos uruguayos en estos momentos. Cabe destacar que el grupo no persigue ningún interés político o religioso, que trabaja de forma independiente y se manifiesta tolerante y colaborativo con otros grupos, iniciativas e instituciones públicas o privadas.

Durante 2020, entre otras acciones, colaboró en forma constante con los siguientes dos lugares: 1.- Balneario Buenos Aires Allí se encuentra organizado un grupo de referentes barriales que cuentan con un salón que tiene la infraestructura necesaria para cocinar y elaborar pan. Estas personas han venido trabajando con las familias de contexto crítico del barrio, desde hace ya varios años y durante 2020 elaboraban diariamente 300 viandas, pan y 150 meriendas para los niños.

2.- Asentamiento Benedetti En un contexto especialmente vulnerable, un grupo de personas residentes del barrio, elaboraban diariamente más de 300 viandas y meriendas. El compromiso que tenían los llevaba incluso, a alcanzar los alimentos hasta los hogares de aquellas familias que por alguna razón no podían salir a buscarlos. En ambos lugares durante 2020, de marzo (inicio de la pandemia) a noviembre, entregamos más 8 toneladas de alimentos, además de ropa, mobiliario y bienes para situaciones puntuales. Trabajamos, además, en colaboración con el Centro Cultural Kavlin ya que ciertas donaciones especiales, como productos de higiene y limpieza para las mujeres privadas de libertad en Las Rosas y donaciones de juguetes para niños de diferentes puntos del departamento.

Apoyos

El año pasado contamos con el apoyo de numerosas empresas: – Hotel 2121, quienes nos permitieron realizar el acopio y trabajar en la clasificación de donaciones durante todo el año. – El Fuego Prendido, colectivo de profesionales de la gastronomía que colaboraban con materia prima para las ollas. Recibimos a través de ellos donaciones muy importantes. – Martinika Deco, recolectó donaciones durante dos meses y ofreció un descuento a sus clientes que llevaran alimentos no perecederos. Prepararon canastas especiales para celíacos. – Baby Gouda, Café Borneo, Peluquería Canas Verdes, tenían alcancías para recolectar efectivo entre sus clientes. – BrewArt la cervecería de Pedragosa Sierra nos cedió el espacio para realizar la Feria Americana. – Mieles del Este nos donó una caja de mieles, las que vendimos para recolectar efectivo. – Editorial Océano donó una caja de libros infantiles nuevos para el Comunal del Benedetti – Solanas donó todos los uniformes en desuso (camperas polares, pantalones, calzado, etc.) – Agridulce donó 5.000 barritas de Cereal para los merenderos. – Radio Viva se sumó para la difusión de las actividades y recolectó alimentos en sus oficinas. – Agromercado Alemán, realizó una cuenta corriente para cada olla en la que nosotros depositábamos efectivo y los referentes de cada olla podían retirar alimentos frescos. La empresa aplicaba un 20% sobre el precio de lista y nos enviaba mensualmente el detalle de lo retirado para control. – Cantegril Country Club, en los comienzos nos impulsó brindándonos espacio de acopio, personal para la atención a los donantes y convocatoria a sus socios para conseguir donaciones. – Farmacia We, donó cajas de guantes, mascarillas y alcohol en gel para los miembros de Ayudar que trabajaban semanalmente.

Contamos además con el invalorable apoyo de varios medios de comunicación como Canal 11, Punta Cable y varias radios que nos realizaron notas para difundir nuestro trabajo y convocar a donar. Contamos con un sistema de recolección semanal de donaciones a domicilio, cubriendo desde Punta Ballena hasta José Ignacio. Invierno 2021

Las ollas recién están comenzando a funcionar, pero ya sabemos que se va necesitar apoyo a largo plazo. Por eso empezamos a trabajar con la misma energía y compromiso en abril de este año, para que a nadie le falte un plato de comida en el departamento. Para poder dar sostenibilidad a nuestra tarea y que estas familias cuenten con el alimento que necesitan, por lo menos durante el tiempo que dure esta compleja situación que estamos atravesando, necesitamos involucrar a organizaciones y/o instituciones que nos apoyen de forma continua.

Este año nos proponemos ampliar los contactos y el espectro colaborativo de Ayudar y generar sinergia con diferentes colectivos, empresas e instituciones.

Vamos a colaborar de forma permanente con 3 puntos: – Olla del Balneario Buenos Aires, coordinada por vecinos. – Olla del Kennedy, coordinada por vecinos. – Merendero y viandas (almuerzo y cena) para niños en el Kennedy Nuestro punto de recepción de donaciones es La Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este (Parada 1- Playa Mansa) que funciona de lunes a domingos de 10 a 18 horas.