Grupo inversor extranjero desembolsó seis millones y medio de dólares para adquirir el ex hotel Palace

POR MARCELO GALLARDO – @emepege

Un grupo inversor extranjero desembolsó unos 6:5 millones de dólares para adquirir el edificio donde se levanta el ex hotel Palace, el primer complejo del balneario construido por don Pedro Risso allá por 1880.

Las negociaciones por el complejo comenzaron el año pasado y en los últimos días culminó el proceso de compra del que participaron escribanos, contadores e inmobiliarios de la zona.

“Es una noticia muy importante para Punta del Este”, se limitó a decir el inmobiliario Diego Díaz de HHO Broker Real Estate, quien solo informó de la condición de extranjero del grupo comprador del ex Palace. “Es un proyecto muy bueno para el balneario”, agregó.

El hotel “Palace” cerró sus puertas a comienzos del siglo en curso. La última propietaria fue una firma formada por tres inversores, uno de ellos el exdirector técnico de la celeste, Héctor “Pichón” Núñez. Las divergencias entre los socios provocaron el cierre del complejo, que con el correr del tiempo pasó a otras manos y ya no volvió a abrir sus puertas. El paso de los años y la falta de mantenimiento se comenzaron a notar en la estructura.

La historia es conocida por todos. Risso llegó a Punta del Este para trabajar en un gran emprendimiento pesquero. Esta aventura comercial naufragó al tiempo y Risso se hizo cargo de las instalaciones a las que transformó en el primer hotel de Punta del Este. Su primer nombre fue “Central”. A comienzos del siglo XX cambió por su nombre definitivo de “Hotel Palace”.

En el año 2011 un representante de los anteriores dueños presentó una consulta de viabilidad para demoler el edificio del ex hotel Palace y construir un nuevo complejo hotelero de 83 habitaciones. El 27 de abril de 2012 la intendencia remitió con informe favorable de esa propuesta para ser resuelto por la Junta Departamental de Maldonado. El predio cuenta con 3303 metros cuadrados de superficie sobre las calles Juan Díaz de Solís Nº11 y El Foque Nº14 de Punta del Este.

Remo Monzeglio

y su historia en El Palace

Monzeglio en su lugar de trabajo en la conserjería

del hotel Palace en la temporada 1981/1982.

Un joven oriundo del departamento de Canelones, luego de trabajar y estudiar turismo en Europa, fue advertido por una amiga del aviso publicado en la prensa sobre un trabajo en Punta del Este. Corría el mes de octubre de 1981. El joven Remo Monzeglio leyó el aviso: “Importante hotel busca conserje – recepcionista para temporada en Punta del Este. Se solicita persona con experiencia anterior y preferentemente con conocimientos de idiomas”. Monzeglio reunía los requisitos exigidos. Domina varios idiomas y en su estadía europea había trabajado como tripulante del enorme crucero del armador griego Stavros Niarchos, el magnate multimillonario griego cuya flota dominó los mares del mundo. “Nadie me daba laburo. Me decían que estaba sobrecalificado”, recuerda Monzeglio.

“En mi pasaporte tengo guardado este aviso que salió buscando un conserje para el Palace.

Lo llevo conmigo siempre”, dijo un emocionado Monzeglio.

“El hotel Palace fue mi primer trabajo en Uruguay. Como hablaba inglés, francés, italiano me tomaron. En octubre de 1981 en Punta del Este se cumplía un congreso de Cotal. En esa ocasión estaban Mario Amestoy, Federico Gambardella, entre otros. También vino el presidente de ACHET de Chile. Todos me pedían mi currículum. El 8 de febrero de 1982 me llegó la propuesta de Chile para gerenciar un hotel cuatro estrellas de 180 habitaciones de Viña del Mar. “Le comenté a Ruben Franco, el inolvidable gerente del Palace que me iba. Me contestó: ‘¿Fue Yolanda la que te contrató?’. Le dije que no, que me iba a Chile”, dijo. “Las temporadas volaban, la gente se quedaba dos o tres meses. Y Franco me decía que no podía irme en marzo. Cuando le dije que me iba a Viña del Mar se quedó muy contento. Esta noticia de la compra del hotel es muy linda, me trae muchos recuerdos muy lindos”, afirmó. Monzeglio recordó que el hotel era un elegante complejo que tenía todas sus habitaciones intervenidas por artistas de la época. “Fue un hotel de experiencias increíbles”, agregó.