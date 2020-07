Este viernes 17 de julio se conmemora en todo el país el Día Nacional de Prevención del Suicidio. En el departamento, la ONG Resistiré trabaja el tema en conjunto con la Asociación Dr. Enrique Pérez Morad difundiendo información y sensibilizando sobre el tema con talleres para adolescentes y apoyo a los familiares de personas que se quitaron la vida, así como también impulsando la prevención del suicidio.

En el marco de este día, la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE difundió los teléfonos de la Línea Vida S.O.S: 0800 0767 y *0767, en los que se da una atención telefónica las 24 horas, todos los días. En el período marzo – junio de 2020 la Línea Vida tuvo un incremento de llamados de un 321% en comparación con el mismo periodo del año 2019. El 64% de los usuarios de la línea telefónica son mujeres, y el 35% hombres. La mayoría tienen entre 21 y 40 años. Según informaron en FM Gente, Yaraví Roig, representante de Resistiré y la Dra. Mary Araujo, representante de la Asociación Dr. Enrique Pérez Morad, es preocupante la edad en las que se presentan intentos de autoeliminación. En Maldonado la ONG Resistiré atiende a un menor de 11 años, internado en el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU), que trató de quitarse la vida en dos ocasiones.

En una entrevista concedida a Correo de Punta del Este, la Dra. Araujo dijo que es importante que este tema se trate desde la niñez.

-¿Cómo se trata el tema del suicidio?

-El suicidio se puede prevenir en el 90 y pico por ciento de los casos. Hablando claramente del suicidio se pueden salvar vidas. Por eso es importante que nosotros hablemos y también los medios de comunicación, que no sea tabú. Este fue un tema tabú durante muchísimos años, porque habían varios mitos, como que si se hablaba del tema de alguna manera se estaba incitando al suicidio, o que quien anuncia que se va a suicidad no lo va a hacer, o que lo dicen porque quieren llamar la atención. Esos son mitos. Generalmente cuando se dice es porque se está pensando concretamente en cometer suicidio.

-Los datos muestran un aumento en el suicidio…

-En el mundo es una pandemia y en Uruguay particularmente junto con Cuba hay una verdadera pandemia. Se suicida una persona cada 11 horas, hace unos años cada 15 horas. Las cifras que se van a divulgar muestran una cifra record de suicidios en masculinos, son 570 en hombres y 129 en mujeres. Siempre fue así, concretan el hecho de quitarse la vida más los hombres, pero lo intentan más las mujeres. Lo importante es hablar del tema, sacarlo de la psiquiatrización como dicen los sociólogos que están estudiando el tema, que no quede solamente en el ámbito de los psiquiatras, los psicólogos o los centros de salud, que se difunda socialmente, con los medios de comunicación, que se hable entre los pares, que se hable con los vecinos y la familia. Que se hable el tema porque eso descomprime esa angustia o ese intenso dolor del alma y de la psiquis que tiene quien está pensando en suicidarse.

-¿Es importante hablar este tema con los niños?

-Es muy importante hablar desde la niñez de que existe la vida y la muerte. No esconder la muerte a los niños. Como decía Yaraví, antes los adultos morían en sus casas, los niños acompañaban a sus abuelos hasta el final y ahora se saca a los niños, no se les deja ver la muerte. Y naturalmente hay que hablar de la vida y de la muerte, hay que hablar de que a veces se gana y a veces se pierde. Que entiendan que a veces perdemos exámenes, perdemos amores, perdemos trabajos, no siempre tenemos felicidad, a veces tenemos frustraciones. Hablar es una manera de prepararlos en la resiliencia para afrontar los fracasos y las frustraciones que van a tener en la vida. A veces se trata de amortiguar tanto, a veces a los niños no se los deja llorar ni aburrirse para que puedan crear cosas nuevas, porque siempre los estamos amortiguando. Y sin embargo si ellos saben que tienen que ser creativos si no tienen nada para hacer, de que no todo se puede comprar o no todo se arregla con un berrinche aprenden a tolerar más las frustraciones normales de la vida y van a estar más preparados para perder un amor, para desilusionarse cuando son adolescente que dejan de idealizar, para perder un examen.

-¿Se deberá hablar más sobre este tema tras la crisis laboral que está dejando el Covid -19?

-Ya es muy importante hablar sobre esto porque ya se ha visto un aumento impresionante de consultas en la Línea Vida. [Desde la implementación de esta línea de ayuda en 2018, se han atendido 5.764 llamadas. Antes de la pandemia el número de llamados se incrementó.] Esta línea es fundamental. Y en momentos de crisis, evidentemente frente a una crisis económica y soledades que están viviendo muchas personas, sobre todos los ancianos que han quedado muy solos, evidentemente vamos a tener mucho más riesgo. Aunque el suicidio es multicausal, hay factores biológicos, culturales, ambientales, económicos y sociales.

Línea Vida S.O.S:

0800 0767 y *0767