“Hasta la vista B(ai)by” fue el corto ganador de la sexta edición del 48-Hour Film Project

El pasado sábado 5 de noviembre se llevó a cabo en la Fundación Atchugarry la entrega de premios de la sexta edición del 48 Hour Film Project. Las cerca de trescientas personas que colmaron las instalaciones del MACA también tuvieron la oportunidad de ver los cortos resultantes de esta competencia en la pantalla gigante de Efecto Cine.

El Premio al Mejor Cortometraje Intendencia de Maldonado fue para el cortometraje “Hasta la vista B(ai)by” del equipo Arpegio, liderado por Ignacio Rodríguez, director del Centro Cultural Kavlin, fotógrafo y gestor cultural. El género que les tocó fue el de ciencia ficción y el equipo filmó tanto en interiores como en la playa, mostrando las bellezas naturales del departamento. Además del premio al mejor cortometraje, se llevaron también el Premio a la Mejor Actriz para Florencia Zabaleta, el Premio al Mejor Guión y el Premio al Mejor Uso de la Línea de Diálogo de Rodrigo Guillenea. Este corto representará a Uruguay en la instancia internacional Filmapalooza en la ciudad de Los Ángeles en marzo de 2023 y competirá a su vez con los cortos ganadores de todas las ciudades que participaron de la competencia en 2022.

El segundo premio o Runner-Up fue para el equipo “El Círculo”, por su cortometraje “Una ciudad de locos”. Este equipo estaba conformado por un grupo de alumnos, docentes y padres del Colegio Maldonado. Liderado por Christian Antelo, actor, mago y profesor, eligieron para filmar la sede del colegio y el género que les tocó en suerte fue el de comedia negra. Se llevaron también los siguientes premios: Premio a la Mejor Postproducción, Premio al Mejor Uso del Personaje y el Premio al Mejor Actor para Juan Casalas por su interpretación del Pájaro Canzani, este último fue entregado a una alumna del colegio Maldonado por el actor Carlos Perciavalle.

Más premios

Mejor Edición para el corto “Boketto” del equipo Flavio Presutti, Mejor Cinematografía para el equipo No Somos Una Banda por el cortometraje “En 5 Estoy”, Mejor Dirección para “Quebranto” del equipo Believers, Mejor Banda Sonora para Boketto, Mejor Uso del Objeto fue para el equipo Five Dollar Milkshake por su corto “El Secreto de su Gazpacho”.

El 48-Hour Film Project es la franquicia de una competencia que comenzó a realizarse en la ciudad de Washington DC en 2011, y hoy se encuentra en más de cien ciudades en cinco continentes. Las limitantes están pensadas, no sólo para asegurarse de que el corto es realizado en el lapso de las cuarenta y ocho horas reglamentarias, sino que las consignas requeridas y los géneros asignados de antemano obligan a los equipos a agudizar la creatividad. Como bien dijo Leonardo Da Vinci “el arte vive de límites y muere por exceso de libertad.” Esta competencia es una fiel prueba de ello.

Ese mismo fin de semana la competencia también se llevó a cabo también en las siguientes ciudades: Toronto en Canadá, Glasgow en Escocia, Tampa y Washington DC en los Estados Unidos, Ámsterdam en los Países Bajos, Marsella, Rennes y Nouvelle-Aquitaine en Francia. Punta del Este es la única ciudad de Uruguay que organiza esta original competencia.