Hay orden de captura para el sujeto que robó a una fernandina en el aeropuerto de Carrasco

Julia Moltedo, la mujer que fue robada a fines de abril en el Aeropuerto Carrasco cuando regresaba al país en uno de los vuelos humanitarios, informó que el viernes se constituyó en la Fiscalía de la Ciudad de la Costa, para reclamar nuevamente que se aclarara este caso. La decisión fue tomada luego de que “trataran mal a su abogado”. “El fiscal no nos pudo atender, pero nos facilitaron información a través de un ‘pen (drive)’, Nos dijeron que estaba todo ahí, incluso el registro de las cámaras. Pero cuando lo abrimos los de las cámaras no estaban”, destacó.

Moltedo indicó que está la información sobre quién cometió el robo. “La persona está detectada. El 8 salió la orden de captura. Pero hasta el día de hoy no lo han encontrado. Esa es la situación”. “El hombre está identificado. Tiene antecedentes penales. Y tiene además toda mi información, que estaba en mi teléfono”, agregó. Se llevó, además, sus documentos, pasaportes, dinero y tarjetas de crédito.

“Yo, a través de las redes sociales, estoy dando una ayudita a ver si la captura puede ser más rápida”, afirmó. “No me robaron en 18 de Julio. Me robaron dentro de la Aduana”, dijo.

Fuente FM Gente