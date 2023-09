Hay preocupación por confirmación de influenza aviar en ejemplar de lobo marino

Los técnicos de la Dinara tomaron muestras en las últimas horas de diez ejemplares adultos y gordos de esta especie que presentan síntomas complicados como problemas respiratorios y convulsiones. Estos casos fueron detectados en la costa entre Montevideo y José Ignacio por lo que los expertos recomiendan no acercarse a los mamíferos que descansan en la playa y no bajar con los perros a la faja costera.

Hay mucha preocupación que este problema sanitario alcance a las colonias de la isla de Lobos y de Cabo Polonio.

Por su parte, la IDM informó que ante la confirmación por parte de la División de Laboratorios Veterinarios (Dilave) del MGAP del caso positivo así como la presencia de otros casos sospechosos en la costa del país, se trabaja en tareas de prevención que consisten en recorridas por toda la costa del departamento para detectar la presencia de animales muertos a los que se les tomaron muestras, aunque “no se han confirmado casos a nivel local”, se aseguró.

El director general de Gestión Ambiental, Jorge Píriz, dijo que lo importante es advertir a la población que si ve un lobo muerto o vivo no se arrime, no interactúe y mantenga distancia, además de denunciar la situación ante Prefectura, el Ministerio de Ambiente, o la propia Intendencia de Maldonado.

También advirtió que “es fundamental no bajar con mascotas a la playa, principalmente los perros que pueden ser un transmisor y, en caso de hacerlo, utilizar correa y evitar que se acerque a cualquier tipo de animal”.

Habitual

El jerarca sostuvo además que se irá viendo cómo evoluciona la situación pero “no hay que crear una alarma donde no la hay, ya que en esta época del año es habitual que aparezcan muchos lobos muertos en la costa”. En cuanto a los protocolos, indicó que se están sacando muestras y luego se mandan a analizar, por lo cual “es normal que veamos personas trabajando en las playas, incluso estuvieron sacando muestras en Maldonado y estamos a la espera”.

Frente a la presencia de un lobo marino en la costa comunicarlo a denuncias.dinabise@ambiente.gub.uy, Prefectura, el Ministerio de Ambiente, o la propia Dirección de Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado.