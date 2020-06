Hay tres detenidos por el asesinato de los infantes de marina

Una perra cimarrón cruza con labrador era hasta hace unas horas la única testigo de la ejecución de los infantes de marina uruguayos ultimados este fin de semana en un local ubicado al suroeste de la fortaleza del Cerro de Montevideo. El animal –uno de los miles de perros callejeros que hay en las calles del país- era la mascota de los fusileros navales que tenían la consigna de custodiar un lugar que fue definido por el ministro de Defensa, Javier García, como de ningún valor para la seguridad nacional.

En el lugar existió una antena de radar del sistema de control instalado durante la dictadura militar que gobernó el Uruguay entre 1973 y 1985. Con el correr de los años el sistema cayó en desuso al tiempo que empresas de telefonías celulares alquilaron un espacio para colocar sus antenas. Hasta el momento ningún jerarca uruguayo explicó qué es lo que motiva la presencia de tres efectivos militares en un lugar de nula importancia para la seguridad nacional.

Los investigadores de la Policía analizaron el contenido de las imágenes captadas del lugar tanto por cámaras del Ministerio del Interior como otras privadas y en la tarde de ayer fueron detenidas tres personas, dos hombres y una mujer. Uno de los sospechosos revistó en el Cuerpo de Fusileros Navales. Conocía a dos de los occisos y su amistad le habría permitido ingresar al lugar para luego de un rato tomar una de las glock y matar a los dos marinos que estaban de guardia. A dos de las armas las habría vendido en unos treinta mil pesos cada una a otros delincuentes que aún no fueron identificados, mientras que otra fue hallada en su poder junto con los tres cargadores.

Si bien la ejecución de los infantes ocurrió en jurisdicción militar el caso es investigado por la fiscal de Homicidios, Mirta Morales con el auxilio de los efectivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior.

Conferencia de prensa

“En el día de ayer tuvimos un día negro que enlutó al país con hechos realmente que nos duelen, que nos conmueven. Como ministro del Interior, como uruguayo y padre lamento cada hecho e informo que la Policía trabaja en cada uno de los hechos para determinar los responsables porque impactan en la convivencia de nuestra sociedad”, dijo el ministro del interior en una conferencia de prensa realizada en la tarde.

“De los allanamientos se encontraron tres cargadores y una pistola numerada. Han encontrado pruebas relevantes, que seguramente van a trasladar en el día de mañana, de enorme importancia para dilucidar este caso. Las investigaciones van a seguir y quiero ser claro: en el Uruguay no van a ganar las bandas criminales sino el estado de derecho y sepan que seremos implacables con los responsables. Es por esto que me siento contento y orgulloso de haber trabajado y estar trabajando con la policía”, dijo Larrañaga.

“No vamos a profundizar porque tienen que comprender que no podemos afectar la investigación del caso, tenemos muchos detalles que seguramente van a ser vertidos en la investigación para el debido esclarecimiento que, al poco tiempo de haberse concretado, tenemos pistas fundamentales para determinar responsabilidades”, finalizó.