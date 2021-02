El Hemocentro Maldonado se planteó un nuevo desafío que se basará en la voluntad y la solidaridad de quien ya ha estado expuesto y superado al COVID19 y esté dispuesto a donar plasma. UMA (Unidad Móvil de Aféresis) será la primera de este tipo en Uruguay y única en América por sus características; estará funcionando luego de la semana de carnaval, y permitirá realizar los procedimientos de donación a domicilio, en cualquier parte del país.

La plasmaféresis es un procedimiento por el cual se extrae solamente el plasma (la parte líquida) de la sangre donde se encuentran los anticuerpos contra el SARS-COVID-19. Estos anticuerpos son luego utilizados para tratar a otros pacientes. A diferencia de la donación de sangre habitual, mediante la plasmaféresis es posible obtener plasma sin los glóbulos rojos y demás células sanguíneas por lo cual el procedimiento puede repetirse regularmente cada 15 días si fuera necesario. El procedimiento de plasmaféresis se lleva en estos momentos en el Hemocentro Regional de Maldonado, y Servicio Nacional de Sangre; en cuanto esté habilitada la unidad móvil UMA, se podrá realizar en cualquier parte del país.

El acto se realiza mediante una sola punción venosa de un kit estéril y descartable, donde se extrae una pequeña cantidad de sangre, el equipo separa los componentes de la sangre, deriva el plasma a una bolsa y reintegra el resto de los componentes. Este procedimiento se realiza continuamente durante 30 a 40 minutos.

A quiénes

El plasma obtenido funciona en los mayores de 65 años con comorbilidades y en mayores de 75 sin comorbilidades que estén cursando la enfermedad; se les realizará la transfusión, en los primeros tres días de estar cursándola; esto transforma al COVID19 en una patología menos agresiva, y evita llegar a internaciones en CTI, requerimientos de respiradores, e incluso fallecimiento del paciente. El procedimiento de la transfusión del plasma convaleciente en el inicio se hará preferentemente a domicilio para evitar riesgo para el paciente de edad, y la saturación de las puertas de emergencia de los centros de salud.

Quien puede donar Plasma Convaleciente.

Quien tenga entre 18 y 65 años

Que pese más de 50 kilos

Quien haya superado la enfermedad hace más de 28 días.

Quien no puede donar.

Quien haya recibido alguna transfusión en el último año.

Mujeres que hayan tenido embarazo en algún momento de su vida.

Las mujeres que han estado embarazadas en algún momento de su vida no pueden ser donantes de plasma por Covid19, porque si han tenido hijos o han sufrido algún aborto, pueden generar anticuerpos que podrían ser perjudiciales para los enfermos de Covid19 que recibieran su plasma. La misma situación se puede dar en el caso de personas que en algún momento de su vida han recibido sangre, es decir, han sido transfundidas.

Los anticuerpos generados durante el embarazo o en una transfusión, podrían provocar una reacción grave a la persona receptora del plasma, por lo que los proyectos de investigación con plasma de enfermos convalecientes del Covid19 se centran, en estos momentos, en hombres y mujeres no embarazadas que no han recibido sangre en el último año.

Esta limitación no existe en las donaciones de plasma convencionales, ya que en este caso, el plasma no se transfunde directamente a los pacientes, sino que se convierte en medicamentos como la albúmina o las inmunoglobulinas.

