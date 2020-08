El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, impuso esta mañana en su cargo al nuevo director nacional de Vialidad, Perito Agrónomo y exalcalde de Solís Hernán Ciganda, quien además lidera la lista 821 a la Junta Departamental en apoyo a la candidatura de Rodrigo Blás.

Durante el acto de asunción el ministro Heber lo invitó a integrarse a un equipo de trabajo que pretende, en materia de obra pública, “convertir los sueños en realidad”. “Esto se trata de sueños que no pueden quedar en eso, sino que tenemos que llevarlos a la realidad”, afirmó Heber, apuntando que “ese es el gran desafío: cómo con pocos recursos llevamos a la realidad lo que soñamos”. “No es una tarea fácil de armar, pero confiamos en su capacidad y tenemos la firme esperanza de que coordinando con toda la estructura de Vialidad y con la Corporación Nacional de Desarrollo (CND), pueda conformar un gran equipo que redunde en la obra que todos soñamos”.

Heber reafirmó el concepto de que Transporte y Obras Públicas es un solo Ministerio, “donde no hay chacras”, sino por el contrario un espacio “donde impera una gran coordinación” entre todas las áreas. “Quería hacer estas reflexiones y darle al nuevo director el respaldo político y técnico en este acto de sencillez republicana”, concluyó Heber. Participaron de la ceremonia el subsecretario Juan José Olaizola, el director nacional de Hidrografía Marcos Paolini, el director nacional de Transporte Pablo Labandera, el director nacional de Topografía Wellington Berenguer, el director nacional de Arquitectura Santiago Borsari, el director de Transporte Aéreo Daniel Olmedo y el presidente de la CND Ramón Díaz. También estuvo acompañando a su compañero de agrupación el candidato a la intendencia fernandina Rodrigo Blás, entre otras autoridades ministeriales.

Ciganda dijo que, aunque “los desafíos son muy grandes es un honor que me hayan dado la posibilidad de estar acá”. “Llego con muchas ganas de trabajar en equipo con toda la gente del ministerio, para encarar los desafíos de este período tan particular, donde se juntan las obras viales normales y las obras emergentes de la instalación de la planta de UPM”.

Finalmente, Ciganda dijo que se apoyará en “un equipo de técnicos e ingenieros muy bueno que está aquí en el ministerio” para comenzar a trabajar en “las obras que tienen plazos de entrega”.