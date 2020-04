Hogares sospechosos o con casos confirmados de COVID19 no deben utilizar los contenedores de residuos reciclables

La Dirección de Medio Ambiente de la intendencia de Maldonado exhortó a la población a extremar los cuidados con la disposición final de residuos domiciliarios, principalmente en aquellos hogares donde hay personas afectadas o casos sospechosos de COVID-19. Al respecto, la Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del Uruguay (CEGRU) realiza varias recomendaciones. Los hogares con casos sospechosos o positivos de COVID-19 no deben hacer un uso de los sistemas de recolección de residuos reciclables, con el fin de evitar que lleguen residuos contaminados a las plantas de reciclaje y además se aconseja adoptar el esquema de las tres bolsas que consiste en rotular la bolsa 3 con el mensaje “CUIDADO. NO ABRIR”. Al finalizar esta rutina, lavarse las manos con abundante agua y jabón.

Los residuos deben entregarse en bolsas bien cerradas y se debe asegurar su correcto depósito dentro del contenedor. Los residuos cortopunzantes se acondicionan en envases rígidos (por ejemplo, una botella de plástico).

En hogares sin casos confirmados o sospechosos de COVID-19, la separación de los residuos se realiza tal como se hace habitualmente. Los guantes descartables (látex, nitrilo u otros plásticos) empleados para hacer compras u otros usos, no son reciclables ni son envases y por tanto no deben depositarse en el contenedor de envases.