Hombre fallecido en la Interbalnearia mientras buscaba un mojón sufrió muerte natural

El hombre que fue encontrado muerto el pasado viernes en horas de la mañana, a la altura del km 99 de la ruta Interbalnearia, falleció por causas naturales de acuerdo a lo establecido en el informe forense. Michel Britos (57) viajaba junto a otras dos personas en un automóvil que tuvo un desperfecto mecánico sobre las dos de la mañana de ese día. Mientras sus acompañantes permanecieron junto al vehículo, Britos comenzó a caminar por la ruta en búsqueda de un mojón que sirviera como referencia para el servicio de auxilio mecánico. Sin embargo, nunca regresó al auto, tampoco fue encontrado en su casa y horas después fue hallado muerto en un barranco entre el borde de la ruta y un alambrado.

La información emitida por la Jefatura de Maldonado agregó que las lesiones que presentaba Britos -erosiones en rodillas y codos- se debían a “la caída de su propia altura” y que no se trataba de una muerte violenta.

No obstante, se extrajeron muestras que fueron enviadas para su análisis en el Instituto Técnico Forense. Britos había sido denunciado como persona ausente después que no regresara al vehículo y tampoco fuera encontrado en su casa de Pan de Azúcar.

