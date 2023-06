Homenaje a ex futbolista e inversión en un estadio que puede ser mundialista

Dagoberto Fontes, ex jugador de la selección, oriundo de Maldonado y que cumple 80 años este martes, fue homenajeado en el Estado Domingo Burgueño Miguel, en el que se instaló un nuevo tablero electrónico. La tribuna Norte del Estadio lleva su nombre.

Apodado “El nene”, Fontes fue homenajeado por Deportivo Maldonado y la Intendencia Departamental en la previa al partido contra Fénix.

El ex futbolista agradeció el reconocimiento y dijo que el homenaje “ha sido algo extraordinario, una emoción tras otra”. “Me encontré con mucha gente que hacía tiempo no veía, aunque vivimos todos aquí en el mismo departamento”, destacó.

Fernandino que llegó a la celeste

Fue jugador de Central Molino, Atlético Fernandino y participó en la Selección Maldonado. En 1963 pasó a formar parte del Club Nacional de Fútbol y entre el ’65 y ’71 jugó en Defensor. Defendió a la Selección Uruguaya en el Mundial de México ’70 y enfrentó al Brasil, enfrentándose en la cancha con Pelé. Posteriormente jugó en el fútbol azteca, en Puebla, entre 1972 y 1975 y del ’76 al final de su carrera lo hizo en Tigres. Tras su retiro dirigió a varios equipos mexicanos.

Años después regresó a su Maldonado natal, donde fue director técnico de Atlético Fernandino, Selecciones de Maldonado y del Club Deportivo en el fútbol infantil y en las divisiones juveniles, convirtiéndose en un referente en la educación de muchos niños.

Un estadio mundialista

Junto al homenaje también se inauguró el nuevo tablero del estadio, acto que contó con la participación del intendente Enrique Antía, quien sostuvo que la instalación significa dar “un paso adelante para Maldonado en un proceso de ir hacia la excelencia y recuperación de toda la infraestructura deportiva del departamento”.

Después de que la Intendencia realizara junto a la Asociación Uruguaya de Fútbol una inversión de US$ 450 mil en 124 luminarias, que le dieron al estadio Domingo Burgueño Miguel la capacidad de recibir fechas FIFA y Conmebol (convirtiéndose así en el primer estadio del interior del país en lograrlo), ahora se inauguró un tablero en el que se invirtieron más de US$ 40 mil.

“Había que apostar a la excelencia para poder invitar gente a la casa”, dijo el intendente, y resaltó que con esta estructura que tiene el estadio ahora “si hay un Mundial en 2030 nadie nos quita el espacio”.