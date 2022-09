Homicidio de Lucía Hernández: tuvo lugar la audiencia de control de acusación, su expareja enfrenta juicio y pedido de 26 años de cárcel

Luis Miguel Báez fue formalizado a principios de octubre de 2021 por la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el femicidio. La pasada semana, en el juzgado penal de 2º turno de San Carlos, se cumplió con la audiencia de control de acusación, última instancia del proceso en la etapa de garantía. De aquí en más se pasará a la etapa del juicio oral y público, para el que aún no está fijada la fecha, en la órbita del otro juzgado penal de esa jurisdicción. Según informó Punta News el fiscal Vaz buscará la condena de Báez y una pena de 26 años de penitenciaría.

Báez quien está acusado de haber matado a su pareja de 19 años, Lucía Hernández, porque ésta se negó a entregarle dinero para consumir drogas en la madrugada del 18 de setiembre de 2021. La tragedia sucedió en la casa que compartían, en San Carlos, y en la que dormía un bebé de 8 meses, hijo de ambos que fue encontrado dormido por los familiares de Hernández cuando llegaron al lugar ya que su hija no contestaba el celular.

Durante la audiencia de formalización, cumplida el 5 de octubre, Báez dijo que actuó “seguramente, bajo el efecto de las drogas, porque ni yo logro saber cómo hice eso”.

Drogas

El fiscal del caso, Dr. Jorge Vaz, presentó en aquel momento, ante el juez Dr. Vital Rodríguez, los hechos que ocurrieron en la casa de la pareja y narró que todo comenzó cuando Báez le dijo a Lucía “que iba a fumar, que se iba a drogar”. Como la joven desde hacía tiempo quería que su pareja finalizara con el consumo, cada vez que Báez consumía se generaban problemas entre ellos.

Báez se retiró a consumir a un galpón en los fondos de la vivienda y a las 3 de la mañana salió de la casa en busca de más droga. A las 4 de la mañana volvió al domicilio, viaje que quedó registrado en las cámaras del centro de video vigilancia público.

El hombre siguió consumiendo hasta que ingresó a la casa y le pidió a Lucía que le diera dinero, que ella guardaba en un monedero, para comprar más droga. La joven se negó.

Comenzó entonces una discusión, que pasó a pelea física. Báez salió de la casa y tomó una piedra con la que comenzó a golpear a su pareja. La joven se defendió y el fiscal relató varios tramos del informe forense donde daban cuenta de las heridas que tenía la joven y las marcas que revelaban la defensa que intentó contra la violencia del ataque.

Báez volvió a salir de la casa y esta vez volvió con un adoquín; la golpeó, fundamentalmente en la zona del cráneo, generando fracturas varias que hasta ocasionaron pérdida de masa encefálica en la víctima. El fiscal remarcó que entre la pareja hubo lucha porque hasta cierto momento la joven intentó defenderse.

Choque y hospitalización

A las 4.50 de esa madrugada, Báez abandonó la casa a bordo de su moto por calle 25 de Agosto y se dirigió hacia calle Rodó, en proximidades de la terminal de buses de San Carlos. Allí impactó contra un automóvil y como resultado tuvo lesiones de entidad que motivaron su internación inmediata.

Báez se había llevado consigo el celular de Lucía, que fue recogido por la policía en el lugar del siniestro. Un conocido de Báez, que vio el impacto de la moto contra el auto, se comunicó con la madre de Lucía para avisarle de lo ocurrido y ésta comenzó a llamar al celular de su hija para avisarle que su pareja había sido internada.

Lucía no contestó. La madre continuó llamando, sin saber que el celular estaba, a esa altura, timbrando en la seccional 2ª. Finalmente, ante la falta de respuesta de la joven, el padre y un hermano van hasta su casa y allí la encontraron, en el piso del dormitorio en el medio de un charco de sangre y a su bebé, de 8 meses, dormido en la cama matrimonial. El fiscal dijo que el niño no había sufrido lesiones durante la pelea de la pareja.

También durante la audiencia, el propio Báez, cuando el juez le preguntó si quería agregar algo, dijo que cuando la pareja discutía, básicamente por el consumo de sustancias de él, Lucía se enojaba y lo corría con un cuchillo o unas tijeras y que le pegaba.

Agregó que había puesto al tanto de estas situaciones al padre de Lucía y a su propio padre, pero que como pareja nunca habían hablado de lo que ocurría cuando discutían.

“Actué, seguramente, bajo el efecto de las drogas, porque ni yo logro saber cómo hice eso”, dijo Luis Miguel Báez y agregó que él no tenía desprecio por la vida de las mujeres.

Como resultado de la audiencia, y luego de escuchar a todas las partes, el juez hizo lugar al pedido de formalización del fiscal y éste pidió entonces medida cautelar de prisión preventiva por 180 días, en principio, mientras aguarda la finalización de pericias de celulares y llegan los resultados de ADN a unas ropas ensangrentadas, presuntamente de Báez, que fueron encontradas en el dormitorio de la pareja.

