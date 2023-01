Hoteles: decreto IVA cero “perjudicó” a aquellos establecimientos que sí deben cobrar la tasa

Para los responsables del hotel capitalino Holiday Inn el beneficio del IVA cero a clientes uruguayos y extranjeros no es “justo ni equitativo” para el sector debido a su alcance (se aplica solo a hoteles con facturación de hasta 10 millones de Unidades Indexadas) y que el desconocimiento de la población sobre dicha condición trajo aparejado quejas e incluso denuncias.

En diciembre pasado, el Parlamento uruguayo aprobó un decreto que estableció la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a uruguayos (ya se aplicaba para los turistas extranjeros) en los servicios de hotelería durante la temporada de verano. La decisión de extender este beneficio existente a los uruguayos tuvo como objetivo incentivar el turismo interno. Las consecuencias que trajo la medida, que rige hasta el 28 de febrero de 2023, generaron malestar en el hotel Holiday Inn.

El operador turístico denunció que la información proporcionada por el gobierno no es correcta, ya que no se especifica el alcance del decreto (rige solo para hoteles cuya facturación no asciende los 10 millones de unidades indexadas en su último ejercicio) y eso genera inconvenientes con los huéspedes.

Quejas, reclamos y denuncias

“La exoneración del IVA solo la pueden aplicar aquellos hoteles cuyos ingresos de su último ejercicio no superen los 10 millones de UI. Esta condición no ha sido bien aclarada, por lo cual la población no tiene el conocimiento de que algunos hoteles debemos seguir cobrando la tasa y otros no. Esto conlleva a quejas, reclamos, y hasta denuncias, como nos ocurrió a nosotros, teniendo que hacer los descargos de algo que no es una imposición del hotel”, indicó Gabriela Mendieta, gerenta general de Holiday Inn.

Señala que la medida no tuvo en cuenta variables como la infraestructura y tamaño del hotel, ya que no son los mismos costos para un establecimiento con 150 habitaciones que otro de 40.

El sector turismo, que representa un 8% del Producto Bruto Interno (PBI) del país y genera más de 100.000 puestos de trabajo, fue uno de los más perjudicados con la pandemia y con este decreto, las autoridades buscaban paliar la crisis que aparejó, así como atender a los reclamos de los operadores turísticos. Sin embargo, Mendieta dijo que no se consideró la realidad de los hoteles que decidieron permanecer abiertos durante toda la emergencia sanitaria.

“No se ha tenido en cuenta a los establecimientos que abrimos durante toda la pandemia, aún con las pérdidas que conllevó, pero con el fin de continuar brindando los servicios a nuestros clientes y tratando de preservar las fuentes laborales nos mantuvimos abiertos”, afirmó la gerenta general del Holiday Inn.

Denunció, además, que el decreto no ha sido “justo ni equitativo” para el sector ya que perjudica a aquellos establecimientos que sí deben cobrar la tasa: “A la hora de elegir, los huéspedes siempre van a optar por aquel hotel que les pueda conceder el beneficio”.