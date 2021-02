El Centro de Hoteles de Punta del Este resolvió esta temporada dar a conocer los datos de facturación del sector comparados a los del verano anterior, ya que los datos de ocupación no son reales, afirmó el asesor de la gremial, Héctor Araújo, al portal especializado en turismo, HOSTELTUR. Los ingresos para los hoteleros en enero 2021 equivalieron a una quinta parte de los obtenidos en enero de 2020.

Según informa la nota del referido portal, los hoteles de la zona, que estuvieron abiertos en enero, facturaron la quinta parte que en enero 2020 debido a la ausencia de turistas argentinos y brasileños, impedidos de llegar debido al cierre de fronteras. En concreto, la facturación fue 20,5% en los hoteles de Punta del Este en enero 2021 respecto a enero 2020.

“Esta pandemia es como la aftosa y la sequía juntas para el campo”, le dijeron los directivos del Centro de Hoteles de Punta del Este a las autoridades del Ministerio de Turismo.

Según la nota del periodista Javier Lyonnet, Héctor Araújo, asesor de la gremial empresarial, informó que se decidió expresar el desempeño de los hoteles en facturación comparada -y no en ocupación, como es habitual- ya que son datos más realistas.

“Para nosotros lo más real es la facturación comparada entre enero de 2020 y de 2021, eso te da la pauta de la temporada”

Los fines de semana

De los 75 hoteles socios del Centro de Hoteles de Punta del Este, siete no abrieron esta temporada, lo que representa 196 habitaciones menos. “De los 68 que abrieron hay muchos que solo lo hacen los sábados y apenas toman personal”, apuntó Araújo.

Siete socios del Centro de Hoteles no abrieron, de los otros 68 hay muchos que abren solo los sábados y apenas toman personal. “La ocupación ha sido prácticamente nula de lunes a miércoles”, expresó Araújo, “los jueves y viernes 50%, los sábados 80%, y domingo otra vez cero”.

Por eso, enfatizó, “ocupación no vamos a dar porque es una falsedad: no nos interesa la ocupación, sino el dinero que entra”.

Esta situación, especificó, es particular para Punta del Este ya que otros destinos -como Piriápolis- tuvieron un desempeño mejor y la ocupación en hoteles ha sido de entre 40% y 55%, según la semana, de acuerdo a datos de la Cámara Uruguaya de Turismo.

Así no

Los hoteles en Punta del Este acusan la competencia desleal de la amplia oferta de apartamentos en edificios con servicios, donde los alquileres bajaron hasta la tercera o cuarta parte respecto a temporadas anteriores, afirmó.

“Punta del Este es (el destino) que más sufre el agujero que deja la no posibilidad de venir de los argentinos y los brasileños”, dijo el ministro de Turismo, Germán Cardoso.

Fuente: Hosteltur