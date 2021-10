Hoy se conmemora el Día de Maldonado

Este martes 19 de octubre se festeja el Día de Maldonado. La fecha recuerda la primera vez que el nombre Maldonado aparece nombrando al territorio departamental y fue declarado por la Junta Departamental (Decreto Nro. 3792) y por el Parlamento Nacional (Ley Nro. 17.908).

Para la jornada, la intendencia y el municipio organizaron una serie de actividades entre las que figura la puesta en valor de lugares emblemáticos de la ciudad.

La agenda para este martes indica que a las 19.30 horas se realizará una proyección de imágenes sobre “La Torre del Vigía”. A las 19.45 se izará la bandera en el Cuartel de Dragones y a las 20 horas será encendida, luego de varios años en estado de semi abandono la fuente de la Plaza “San Fernando” actividad ésta que contará con la presencia del intendente Enrique Antía y del alcalde Andrés Rapetti.

Recientemente se mejoró la iluminación de la Torre del Vigía con la colocación de 18 luminarias de 70 watts a las que se agregarán ahora luces para la fuente de la plaza céntrica que será seguida por la colocación de luminarias. Estas acciones, se informó desde la IDM, tienen como objetivo resaltar los tradicionales puntos de la capital departamental para que sean de interés de la comunidad. El Municipio de Maldonado busca que, en torno a los sitios históricos y espacios públicos, se construyan centros de actividad social.

Una fecha especial

Basándose en un informe elaborado en conjunto por la Prof. María Díaz de Guerra, el Dr. Mario Scasso y el Dr. Fernando Cairo, se escogió el 19 de octubre de cada año como fecha para celebrar el “Día del Departamento de Maldonado” debido a que en esa fecha del año 1594 – es la primera noticia que hasta ahora se tiene de la denominación “Maldonado” a esta región.

Se trata de la noticia documentada más antigua que se conoce en la que se menciona por primera vez “Maldonado” y se encuentra contenida en una Real Orden del Rey Felipe II.

Por la misma, el Rey, sugirió al Gobernador de Paraguay don Fernando de Zárate poblar la isla de Maldonado (actualmente Gorriti). Este nombre se extendió a la costa firme y a todo el territorio adyacente.

Dicha orden, dada en San Lorenzo el 19 de octubre de 1594, estableció la conveniencia de formar un pueblo en la isla para evitar la pérdida de navíos y ataque de los indígenas, impulsando a que hiciera un relevamiento en la zona. Se trata del antecedente más antiguo de la fundación de un poblado en Maldonado.

Ni Fernando de Zárate, ni su sucesor en la gobernación don Juan Ramírez de Velazco, dieron cumplimiento a la real orden, hasta que en 1600, llegado a Buenos Aires don Diego Rodríguez Valdés de la Banda, resolvió estudiar el asunto con la seriedad del caso. Fue así que envió una carabela armada con fines de exploración, cuyos resultados satisfactorios fueron expuestos detalladamente al soberano, que para entonces lo era Felipe III por la muerte de su padre.

La carabela “Sanvento”, al mando del piloto Antonio Fernández Camiña, partió de Buenos Aires el 12 de marzo de 1600 y, a pesar de una recia borrasca, fondeó frente a la isla de Maldonado dos días después.

La Real Orden del 19 de octubre de 1594 recogió el toponímico “Maldonado”, que ya era utilizado para identificar a la región. Según se cree dicho nombre procedía de unos de los tripulantes de la expedición de Gaboto, de nombre Francisco Maldonado, que se quedó en el Río de la Plata en 1527 y no emprendió el regreso a España con el resto de la tripulación.

La referida denominación se refería a toda la zona y no exclusivamente a la ciudad de Maldonado, que recién se fundó en 1755. Durante el siglo XVII y siguientes se generalizó el uso del nombre toponimio a la región.

La fecha del 19 de octubre se eligió además porque el nombre “Maldonado” es común a todos los habitantes del departamento y la fecha de referencia no está vinculada en exclusividad a ninguna de las localidades en particular.

En el año 2004 una iniciativa del edil Eduardo Elinger, impulsó que los maldonadenses tuvieran su propio “día departamental”.

Agenda

Aiguá

Del martes 19 al viernes 22

Durante la jornada Solar Doña Margarita Muniz General Artigas y Ema Núñez de Gutiérrez Recorrida guiada a cargo de María Eugenia Gómez. Oficina de Patrimonio (25 de Agosto y Wilson Ferreira Aldunate) Incluye visita a la muestra de fotografía “Museo antes y después de las Fachadas”. Guía María Lil Escobar.

Maldonado

Martes 19

Centro Cultural Maldonado Nuevo (Agapito Parabera y Manuel Teri)

9:30 horas Alcalde por un día.

19:30 horas Mapping sobre la Torre del Vigía.

19:45 horas Izamiento de bandera por parte del Cuerpo de Blandengues, en el Cuartel de Dragones. 20 horas Encendido de la fuente de la Plaza San Fernando. Actuación de la Orquesta Departamental. Junta Departamental. Sala de sesiones. (18 de Julio y Manuel A. Ledesma)

20:45 horas Homenaje a la Profesora María Díaz de Guerra. Expone edil Joaquín Garlo Alonsopérez.

Pan de Azúcar

Martes 19 Biblioteca “Ricardo Leonel Figueredo” (Juan A. Lavalleja y Leonardo Olivera)

De 8 a 17:45 horas Muestra de libros de autores del departamento.

San Carlos

Martes 19 Casa de la Cultura (18 de Julio y C. Mariano Soler)

De 10 a 18 horas Muestra René Cabrera .

10 horas Actuación alumnos de la Escuela de Música de la IDM.

17 horas Actuación del grupo de danza Raíces Gauchas.

17:30 horas Actuación del coro de la Alegría.

Teatro de la Sociedad Unión (Leonardo Olivera y Treinta y Tres)

20:30 horas Ballet Nacional del Sodre. Gira Nacional 2021. Presentan: Volver, El Cascanueces, 19.580, Intanke, Nudo. Dirección María Riccetto. Entradas en Abitab.