Este lunes debería ser una jornada clave para la historia contemporánea del departamento de Maldonado. A las 11:00 está previsto el acto de apertura de ofertas para la habilitación de un nuevo casino privado en la parte sur del departamento de Maldonado.

El acto se cumpliría en las instalaciones del Ministerio de Turismo ubicado en uno de los ingresos al puerto metropolitano, conocido como el ingreso Yacaré. Poco le queda a esta sede. En poco tiempo más, si el presupuesto lo habilita, el ministerio de Turismo se mudará a su nueva sede ubicada en la esquina de las calles Zabala y Cerrito de la Ciudad Vieja. En el mismo local funcionó la casa central del Banco Heritage.

A las 11:00 se abriría el sobre con las propuestas técnicas para la construcción del nuevo complejo de casino privado. Luego sería el turno de la propuesta monetaria, es decir, la cantidad de dinero que será ofertada como canon anual.

Sin embargo, al momento de escribir estas líneas no se sabe si todo lo planeado se llegará a realizar ya que aseguran que Baluma SA presentó el pasado viernes un recurso contra el proceso licitatorio del nuevo casino privado de Giuseppe Cipriani. Esto impediría la apertura de ofertas prevista para hoy.

El recurso habría sido presentado al caer la tarde del pasado viernes y tiene efectos suspensivos sobre el trámite. Para levantar la suspensión deben expedirse tanto el Ministerio de Turismo como el Ministerio de Economía y Finanzas. No se trata del primer recurso de Baluma SA.

Hace algunas semanas esta empresa presentó otro recurso contra el pliego cuya suspensión fue levantada de acuerdo a las normas vigentes. Estaba previsto. Baluma SA no se quedaría quieta. No quiere competidores en la zona. Menos uno del tamaño del empresario italiano.

La zona

Si las cosas siguen por el carril esperado y se puede realizar la apertura de ofertas, la propuesta puede ofertar la apertura del casino privado no exclusivamente en la manzana 815 de la rambla Lorenzo Batlle, donde se encontraba el hotel Casino San Rafael. Puede ubicarse en la misma zona delimitada para la licitación de comienzos de los noventa que terminó adjudicada a la empresa Baluma SA.

El polígono se delimita al este por el extremo oeste del brazo largo de la Laguna Garzón. El extremo sureste de punta José Ignacio. El extremo sur del camino entre la ruta 93 y la ensenada del arroyo El Potrero sobre su desembocadura en el Río de la Plata. La Intersección de ruta 9 con la ruta 93. Ruta 9 Paso de la Arena, alcantarillado sobre el arroyo Anastasio.

La inversión minina será de 160:000.000 de dólares. El importe ni incluye la obra y el alajamiento del casino, tampoco los cincuenta millones de dólares que pagó el empresario Giuseppe Cipriani por el paquete accionario de la firma Fosara SA.

“El porcentaje de los ingresos brutos del Casino obtenidos durante el año respectivo se fija en 7,20 % desde el primer año de concesión (establecido en la cláusula 6 del Capítulo I del presente Pliego) hasta el año 2026 inclusive y en 7,95% a partir de 2027 y hasta el final de la concesión, tal como se resume en la Tabla Nº 1 que se presenta más adelante. Por su parte, el monto mínimo anual a pagar se fija en US$ 7:800.000 (siete millones ochocientos mil dólares estadounidenses) para el año 2020 y se incrementa anualmente a razón de US$ 100.000 (cien mil dólares estadounidenses) hasta el año 2026 inclusive, tal como se establece en la Tabla Nº 1 que se presenta más adelante. Por último, el monto mínimo anual a pagar para todo el período comprendido entre el año 2027 inclusive y el final de la concesión será un único valor anual fijo que deberá ser propuesto por el oferente como parte de su Oferta Económica”, establece el pliego cuyo valor es de 10 mil dólares,

La concesión de la explotación de los juegos de azar en el Casino se otorgará por un plazo de 20 años contados a partir de la finalización total de las obras y puesta en funcionamiento del Hotel y del Casino. Durante la vigencia del contrato no podrá cambiarse el destino dado a las construcciones realizadas en cumplimiento del objeto de esta licitación.