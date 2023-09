Hubo “acuerdo completo” y la coalición de gobierno votará Rendición de Cuentas en el Senado

El presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, Rodrigo Blás, anunció este martes el acuerdo al que llegaron todos los partidos de la coalición respecto a la Rendición de Cuentas y que permitirá que ahora -una vez votado el proyecto en comisión- el tema pase para tratamiento en el plenario de la Cámara Alta. Entre las reasignaciones de recursos, habrá 10 millones de dólares que irán al salario militar, tal como reclamaba Cabildo Abierto. Será un aumento de 1.000 pesos de soldado a teniente coronel. Además de esta reasignación, el senador Blás detalló que se destinarán más recursos para salud, sumados a US$ 3.7 millones que serán destinados al Hospital de Clínicas, US$ 1.2 millones más en cultura, US$ 2 millones para la Justicia, US$ 1.1 al turismo, US$ 1 millón al Tribunal de Cuentas y US$ 1.8 más serán invertidos en planes de seguridad.

“La coalición de gobierno ha llegado a un acuerdo completo para habilitar el voto en la Rendición de Cuentas ”, anunció este martes el senador del Partido Nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, Rodrigo Blas, en conferencia de prensa en el Parlamento.

Blas destacó la importancia de que esta sea la última Rendición de Cuentas del actual período de gobierno y que se llegó al acuerdo “trabajando en un clima propio de una coalición, intercambiando en buen clima y con un resultado que nos deja más que conformes”.

Con el aval del Poder Ejecutivo y de todos los miembros de la Comisión, se acordó la reasignación de recursos por unos 25 millones de dólares, que se suman a los 20 millones de dólares de incremento para el plan de salud mental. Además de esta reasignación, el senador Rodrigo Blás detalló que se destinarán US$ 3.3 millones en materia de salud, sumado a US$ 3.7 millones destinados al Hospital de Clínicas, US$ 1.2 millones en cultura, US$ 2 millones a la Justicia, US$ 1.1 a turismo, US$ 1 millón al Tribunal de Cuentas y US$ 1.8 serán invertidos en planes de seguridad.

En tanto, para el senador colorado Adrián Peña este acuerdo por la rendición “es la señal más importante que hoy los partidos socios le estamos dando a la ciudadanía”, mientras que Manini Ríos sostuvo que Cabildo “aportó al mejoramiento del proyecto”.

Fuente: Punta News