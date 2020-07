IBM está buscando a los mejores desarrolladores de América Latina: Maratón BehindtheCode

Uruguay, 7 de julio de 2020: IBM expande la Maratón BehindtheCodea a Uruguay y América Latina para encontrar a los mejores desarrolladores de la región. Esta competencia de codificación virtual sin precedentes reunirá a los desarrolladores para resolver los desafíos de negocio del mundo real a través del uso de tecnologías disruptivas, como AI, IoT, Blockchain y Kubernetes, entre otras, todas disponibles en IBM Cloud.

Según IDC en 2023, se desarrollarán e implementarán más de 15 millones de aplicaciones y servicios digitales utilizando enfoques de nube nativos, la mayoría de los cuales se enfocarán en casos de uso de transformación digital específicos de la industria.

“Hoy, los desarrolladores están en el centro de la innovación empresarial”, dijo Marcelo Spaziani, Vicepresidente de Ventas y ValueCreation para IBM América Latina. “Esta iniciativa tiene como objetivo habilitar el desarrollo profesional y educativo de los programadores en toda la región, para que puedan cumplir con necesidades actuales y futuras del mercado, conectando su conocimiento en tecnología con la solución de problemas de la industria del mundo real”.

La Maratón, ahora presente en Uruguay, tendrá dos fases y comenzará a partir del 8 de agosto de 2020. En la primera fase de 30 días, tendremos una competencia en español que será la misma en Uruguay que para el resto de América Latina, donde empresas e instituciones líderes en la industria como BanCoppel, Centro Universitario FIAP, CompuSoluciones, Saint Paul Escuela de Negocios, TNT Energy Drink y UNINASSAU, entre otros; propondrán 8 desafíos de negocios para cada uno de los idiomas. Los 100 desarrolladores con los mejores puntajes de la fase ganarán un viaje a un evento único a una playa mexicana y se reunirán con los patrocinadores.

En la segunda fase de un día, la Grand Finale,los Top 100 desarrolladores lucharán una vez más para convertirse en uno de los Top 5 MasterDevsde la región. Los 5 campeones ganarán un viaje a un programa de inmersión en la aceleradorade start-ups, IBM AlphaZone, en Tel Aviv, Israel.

Las inscripciones ya están abiertas aquí: http://ibm.biz/maraton

IBM proporcionará herramientas y contenido para ayudar a los desarrolladores en su camino de aprendizaje y mejorar sus habilidades en las tecnologías más demandadas en el mercado laboral actual, para que puedan resolver los desafíos de negocios que se propondrán durante toda la competencia.

La iniciativa también contará con el apoyo de empresas e instituciones como BelgoBekaertArames, Instituto Êxito de Empreendedorismo, IT Mídia, TechData entre otras.

Sobre la pasada edición de MaratónBehindtheCode 2019 en Brasil

La Maratón BehindtheCode 2019 reunió el pasado año, durante 42 días, a 27.000 desarrolladores de todos los estados de Brasil, para resolver los 9 desafíos de negocio propuestos.

Durante toda la competencia, se crearon más de 40 mil líneas de código.

PREGUNTAS CLAVE

¿Qué es la Maratón Behind the Code?

Es una competencia virtual de programación organizada por IBM, que convoca a los desarrolladores a crear soluciones de negocio usando tecnologías innovadoras como Inteligencia Artificial, Blockchain e Internet de las Cosas; todas disponibles en IBM Cloud.

¿Dónde y cuándo será la Maratón?

¿Qué países participan en la Maratón?

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay & Venezuela.

¿Quiénes pueden participar en la Maratón?

Desarrolladores, programadores, diseñadores o coders mayores de 18 años que viven en los países de América Latina que participan.

¿Por qué deberían participar en la Maratón?

La maratón ofrece una oportunidad única para que los participantes apliquen su conocimiento sobre desarrollo, fortalezcan sus habilidades con contenido enfocado en los desafíos y adquieran nuevas experienciascon tecnologías disruptivas, mientras crean soluciones de negocio, tienen oportunidades de trabajo, y compiten por premios.

Además, la Maratón permitirá a los desarrolladores mostrar sus capacidades en el mercado por la oportunidad de entrar en el ranking de los mejores de Latinoamérica.

¿Cómo participar en la Maratón?

Las inscripciones para la Maratón Behind de Code pueden hacerse a través de ibm.biz/maraton

Para participar en el desafío es necesario aceptar el reglamento oficial del evento.

¿Debo conformar un equipo para competir?

No, la Maratón Behind the Code es un desafío individual.

¿Cómo se va a desarrollar la competencia?

La Maratón tendrá dos competencias simultáneas:

• Una en Brasil que incluye 8 desafíos en portugués

• Otra en Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y Perú con 8 desafíos en español

De ambas competencias se elegirán los 100 finalistas de Latinoamérica, quienes se enfrentarán en un último desafío de código por entrar en el ranking de los 5 mejores desarrolladores de la región.

¿Qué desafíos incluye la Maratón?

Los 9 desafíos de negocio fueron propuestos por algunas de las principales empresas de Latinoamérica. Estos retos invitan a los desarrolladores a crear soluciones usando tecnologías innovadoras como Inteligencia Artificial, Blockchain e Internet de las Cosas; todas disponibles en IBM Cloud.

¿Cuál será la duración de la Maratón?

¿Cómo son elegidos los ganadores?

Los puntajes se basarán en la participación, la calidad del código y el tiempo. Las reglas aplicables se pueden encontrar en ibm.biz/maraton. El ranking de Top 100 estará compuesto por los 50 mejores desarrolladores de la Maratón en español y los 50 mejores de la Maratón en portugués.

¿Cuántos ganadores tiene la Maratón?

Serán 5 ganadores, elegidos en el último desafío.

¿Cuáles serán los premios?

1. Los 100 desarrolladores con los mejores puntajes de la fase ganarán un viaje a un evento único a una playa mexicana y se reunirán con los patrocinadores.

1. Los Top 100 desarrolladores lucharán una vez más para convertirse en uno de los Top 5 Master Devs de la región. Los 5 campeones ganarán un viaje a un programa de inmersión en la aceleradora de start-ups, IBM Alpha Zone, en Tel Aviv, Israel.

