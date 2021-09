IBM informó sobre cursos de diseño on line sin costo para estudiantes

IBM anunció que está proporcionando cursos online sin costo y con credencial digital en colaboración con Adobe. El objetivo de esta iniciativa conjunta es colaborar con la formación de estudiantes, en especial los provenientes de sectores de bajos recursos, para carreras académicas y profesionales exitosas, mediante la enseñanza de principios básicos del diseño y herramientas de creatividad que son muy valoradas por los empleadores en la actualidad. Todos los cursos se proporcionan sin costo para los estudiantes a través del programa SkillsBuild for Students (https://skillsbuild.org/students) de IBM.

“IBM agradece a Adobe por colaborar en contenidos que pueden contribuir a que los estudiantes de todos los orígenes estén más preparados para insertarse en el empleo,” señaló Justina Nixon-Saintil, vicepresidente y directora global de iniciativas de Responsabilidad Social Empresaria de IBM. “Los estudiantes que se están preparando para carreras en todos los sectores necesitan sentirse cómodos con una gama de habilidades con foco técnico y humano. La colaboración entre Adobe e IBM busca inspirar la creatividad y ayudar a los estudiantes a ser mejores comunicadores y miembros de equipo, conforme se unen a las filas de los profesionales.”

IBM SkillsBuild for Students proporciona cursos de diseño visual sin costo con el fin de ayudar a los adolescentes a tener más éxito al iniciar sus carreras profesionales. Por ejemplo, el programa ofrece un curso de “Principios Básicos del Diseño”, codesarrollado por Adobe e IBM. Esta capacitación ayuda a los estudiantes a reconocer cómo se ve el buen diseño, les permite escuchar a diseñadores profesionales experimentados y obtener recursos para aplicar principios del diseño a proyectos reales. Los estudiantes exploran el valor de la consistencia visual, el equilibrio y la proporción. Además, tienen acceso a cursos seleccionados sobre herramientas de creatividad estándares de industria, como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator y Adobe InDesign.

“La creatividad y el contenido son motores de la economía global,” comentó Mala Sharma, Vicepresidente y Gerente General de Marketing y Comunidad de Productos Creative Cloud de Adobe. “Independientemente de la carrera que uno elija, la expresión creativa y la narración continuarán siendo recursos no solo necesarios sino también esperados, por lo cual las habilidades creativas tienen enorme importancia para la fuerza laboral del futuro. Es un orgullo para Adobe asociarse con IBM en su programa SkillsBuild for Students con el objetivo de equiparlos con habilidades de creatividad esenciales que prepararán a los estudiantes para triunfar en un mundo cambiante”.

Credenciales

Tales habilidades son esenciales para una variedad de profesiones y preparan a los estudiantes para sus experiencias futuras en el lugar de trabajo. Por ejemplo, este programa de aprendizaje ayudará a los estudiantes a presentar ideas unos a otros y a los clientes, participando en una técnica clara e interesante de storytelling. Una vez finalizado el curso en forma exitosa, los estudiantes reciben una credencial de Principios Básicos del Diseño que pueden utilizar en sus CV para mostrar lo que han aprendido a potenciales empleadores.

Además, la alianza con Adobe incluye otras actividades de aprendizaje interactivo y autoevaluaciones, como la que permite a los estudiantes explorar las distintas personalidades creativas que pueden expresar a través del arte visual. Creado con investigación psicológica, el ejercicio ayuda a los estudiantes a entender y maximizar su potencial creativo, en todas las esferas de la vida, incluso el lugar de trabajo.

La prueba evalúa las habilidades y tendencias de los estudiantes: cómo uno piensa, actúa y ve el mundo. Los estudiantes pueden descubrir si son Artistas, Pensadores, Aventureros, Hacedores, Productores, Soñadores, Innovadores o Visionarios. Cada tipo puede hacer contribuciones únicas a un equipo dado en la escuela, la casa y el trabajo.

La investigación ha demostrado que la creatividad y las “4 C” (pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad) pueden ayudar a los jóvenes a desarrollarse académica, cívica y profesionalmente. De hecho, los adolescentes de sectores de bajos recursos que hacen arte, incluso arte visual, tienen resultados más exitosos de adultos que sus pares que no tuvieron un currículo relacionado con artes, según un informe del National Endowment for the Arts. (https://www.arts.gov/sites/default/files/Arts-At-Risk-Youth.pdf )

Los cursos de Adobe están disponibles en inglés, portugués brasileño y español. Estos y muchos otros cursos de formación en habilidades tecnológicas y profesionales para el lugar de trabajo, pueden encontrarse en https://skillsbuild.org/students

Los educadores que usan con sus estudiantes el curso sobre principios básicos de diseño pueden encontrar otras ofertas sin cargo que los ayudan a promover la creatividad de sus estudiantes en Adobe Education Exchange:https://edex.adobe.com