IDM colocó con éxito fideicomiso por US$ 55 millones para mejorar perfil de financiamiento

Con un precio promedio de 105,6% y una Tasa Interna de Retorno (TIR) anual en Unidades Indexadas (UI) de 2,39% para los inversores, la Intendencia de Maldonado colocó títulos de deuda por 466 millones de UI, un monto cercano a los US$ 55 millones, correspondientes al “Fideicomiso Financiero Maldonado I”. Este precio determinó que el ingreso real de las arcas de la comuna fuera de US$ 58 millones, lo que permitirá la cancelación de pasivos financieros de corto plazo y la recomposición de fondos operativos de la Intendencia, se informó en un comunicado de prensa.

Durante la licitación, realizada en BEVSA (Bolsa Electrónica de Valores S.A), a través del sistema SIOPEL de ofertas electrónicas, se presentaron propuestas por 1.099 millones de UI, correspondientes a 1.025 millones de UI al tramo mayorista competitivo, que fue 2,4 veces superior al monto disponible, y 74 millones de UI al tramo minorista no competitivo, superando en 60% el monto asignado, totalizando una demanda que sobrepasó en un 136% el monto de deuda lanzado al mercado.

El precio promedio de colocación de la emisión fue de 105,6%. Los precios ofrecidos en el tramo competitivo oscilaron entre 109,73% y 100,25%, en una licitación que se realizó aplicando un sistema de oferta por precio, pero que mediante “metodología holandesa” se adjudicaron todas las ofertas al precio único de corte.

El tramo minorista podía alcanzar hasta el 10% del valor de la emisión, equivalente a 46 millones de UI, y dada la demanda de 74 millones de UI, le correspondió un prorrateo de 62,62% a cada oferta, por el exceso de demanda.

Satisfechos

El fideicomiso fue estructurado por República AFISA, que actúa como fiduciario y agente de pago, actuando Renmax como el agente colocador, y tiene como activos subyacentes el Flujo de Fondos provenientes de los Créditos SUCIVE.

Los títulos correspondientes a esta emisión, calificada con grado inversor con la nota “BBB+.uy” por la agencia calificadora de riesgo CARE, tendrán un vencimiento a 15 años, con una tasa de interés del 3,125% lineal anual en Unidades Indexadas y 16 meses de gracia para el pago de capital e intereses.

La cancelación del capital y los intereses de los títulos de deuda se realizará en 14 cuotas anuales iguales y consecutivas. Los intereses se pagarán en febrero, junio y octubre de cada año a partir del año de la emisión. La emisión tiene una opción de amortización acelerada en febrero de 2023 por un valor máximo equivalente a 1/14 del valor nominal emitido a favor de los titulares, con un precio de ejercicio de 99,5% del precio de corte de emisión.

El gerente de Mercado de BEVSA, Ec. Agustín Gattás, expresó su satisfacción el resultado de la operación, que permitirá a la Intendencia de Maldonado reestructurar su perfil de deuda y destinar recursos a áreas que el gobierno departamental considera prioritarias.

“Más allá de la muy importante demanda institucional que se canalizó en el tramo competitivo, la opción de obtener una rentabilidad similar a la de un papel de 14-15 años en un plazo de un año y medio, que permite el ejercicio de la opción de amortización acelerada, hizo muy atractiva esta emisión para la demanda minorista”, señaló.