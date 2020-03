La IDM anunció que se suspende preventivamente y hasta nuevo aviso la atención presencial pero que se mantiene la atención telefónica y por web.

Los directores generales de la comuna y los alcaldes deberán garantizar y poner en marcha los mecanismos más convenientes para atender a la ciudadanía de manera no presencial para evitar cualquier tipo de contagio. Pero la IDM aclara a la población que se mantendrá la atención telefónica y vía web.

De acuerdo a lo resuelto por las autoridades, se deberá mantener la prestación de los servicios esenciales de salud, higiene, control de tránsito y transporte, en cementerios y necrópolis. También habrá cuadrillas especiales de emergencia y obras.

Asimismo, tendrá que mantenerse un espacio de atención al público en temas vinculados a la ayuda social: alimentos y viandas o asuntos de emergencia. Esta medida rige para la Dirección de Desarrollo e Integración Social y cada uno de los municipios del departamento.

Por último, cada oficina deberá reorganizar su trabajo interno.

A continuación se detallan los correos electrónicos pertenecientes a las áreas de Jurídica, Asuntos legales, Notarial y Ejecuciones Tributarias, los cuales se encuentran habilitados para consultas de trámites.

asesoríajuridica@maldonado.gub.uy

asesoríanotarial@maldonado.gub.uy

msayavedra@maldonado.gub.uy

Edilicias

También se notificó que, dado que la IDM permanecerá abierta con una guardia mínima de funcionarios para dar respuesta a situaciones de urgencia, se preste atención a las nuevas disposiciones y medidas adoptadas:

Se suspenden las inspecciones finales de obra y las correspondientes al decreto 3948/2016 por un plazo de 15 días. No se agendarán inspecciones hasta nuevo aviso.

No se realizarán inspecciones correspondientes a demandas salvo que exista riesgo de vida.

Las observaciones podrán ser levantadas exclusivamente vía correo electrónico: observacionestecnicas@maldonado.gub.uy y, solamente por esta vez, podrán incluir planos en formato PDF que serán sustituidos posteriormente.

Se recuerda que la ordenanza de edificación se encuentra disponible en el sitio web de la Intendencia de Maldonado dentro de la sección Marco Normativo – Digesto – Volumen V y en Sistema de Información Geográfica (GIS), ingresando. Se recomienda no asistir a la oficina salvo motivos de extrema urgencia. Por consultas se encuentra disponible el teléfono 4223 4579.

Como en domingo

Por otra parte, se informó que desde la cero hora de este miércoles del 18 de marzo, y hasta nuevo aviso, los horarios de todas las empresas de transporte colectivo de pasajeros del departamento se brindan como los días domingos y feriados.

La acción responde al decreto de emergencia sanitaria emitido a nivel nacional por la presencia del Covid-19, que exhortó a la población en general a mantenerse en sus hogares restringiendo los horarios de trabajo y el cierre de los centros de enseñanza.

También se tomó en cuenta que los servicios vieron menguada notoriamente la cantidad de usuarios, al tiempo que es deber de la Dirección General de Tránsito y Transporte de la IDM velar para que se mantenga el equilibrio necesario entre la demanda y la oferta.

La población podrá consultar en cada empresa los nuevos horarios y disposiciones aplicadas. Junto a la Dirección de Salud, la IDM realizará la permanente inspección y el relevamiento de las condiciones de las unidades.