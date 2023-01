IDM procedió al retiro de sombrillas y reposeras de edificios que no respetaban la reglamentación establecida

La Intendencia de Maldonado procedió este martes al retiro de sombrillas y reposeras pertenecientes a hoteles y edificios que no respetaban la reglamentación establecida. Bethy Molina, directora de Medio Ambiente de la comuna, acompañada de personal de la IDM y de Prefectura, realizó una recorrida de control por varias playas de la zona y constató el incumplimiento de la normativa vigente, que permite a cada edificio tener hasta tres sombrillas abiertas con sus respectivas sillas/reposeras sin ocupar. Superado ese número, sólo podrán permanecer colocadas si están ocupadas.

Independientemente de que al momento de otorgarle el permiso a cada edificio para prestar servicio de playa ya se establecen las condiciones y se referencia al número de ordenanza, algunos edificios/hoteles incumplen la norma. El procedimiento de retiro de materiales realizado durante esta jornada, fue entre las paradas 1 y 3, 4 y 4 y medio de Playa Mansa y en la 9 de la Brava.

Notificados

Antes de proceder al retiro, se notificó a las administraciones, luego a cada uno de los edificios/hoteles y por último a los sombrilleros, que son quienes cumplen la función en la costa. “Agotadas todas estas instancias lo único que nos quedaba era el retiro de las instalaciones que estaban en exceso y las administraciones tendrán que pasar por la IDM a retirarlas a partir de este miércoles”.

La jerarca informó que las inspecciones continuarán en los próximos días.



La reglamentación

Aquellos establecimientos que cuenten con la autorización correspondiente podrán instalar hasta tres sombrillones y seis reposeras, a una distancia no menor a 10 metros de la línea de rompiente de las olas.

Los elementos que no estén en uso deberán estar acopiados en la parte alta de la playa, y siempre delante del pie del talud de dunas, para evitar generar daños en las estructuras que se utilizan para recuperar la playa. La Intendencia tiene prohibido el acopio de los materiales durante la noche, así como el armado de estructuras de depósito temporal o permanente, salvo en aquellas autorizaciones específicas que hayan sido otorgadas por razones fundadas y tras un informe de técnicos del gobierno departamental. El ingreso, así como el egreso de la playa de los elementos utilizados para los servicios deberán hacerse por los lugares indicados por la Intendencia. El traslado de los implementos deberá realizarse en trailers o vehículos matriculados en el departamento de Maldonado. Los vehículos o trailers utilizados no podrán permanecer estacionados en la vía de tránsito, pasaje peatonal y acceso a la faja costera.

Es importante que los administradores y/o propietarios de edificios y complejos que estén autorizados a instalar sombrillas y sillas en la playa identifiquen con el nombre del establecimiento a sus implementos. Además, los trabajadores asignados al servicio de playa deberán estar correctamente uniformados, para que puedan ser identificados con el establecimiento al que pertenecen.

La instalación de los servicios de playa deberá respetar aquellas áreas en las que existan servicios adjudicados por licitación

Las autorizaciones de la Intendencia están vigentes desde el 1º de diciembre y lo estarán hasta el último día de la Semana de Turismo de 2023.