La Intendencia de Maldonado proyecta cerrar el ejercicio 2021 con un comportamiento en materia de ingresos similar al registrado en el período anterior, según se desprende del mensaje presupuestal remitido por la administración a la Junta Departamental.

“Para el año 2021 y con referencia a los Recursos de Origen Departamental, excluidos los ingresos vehiculares, se estimó un comportamiento similar al Ejercicio 2020, con una caída en términos reales, del entorno del 5%, de acuerdo a lo ocurrido en el primer bimestre del año, período en el que históricamente se recauda aproximadamente el 60% de los ingresos considerados”, sostiene la administración en el proyecto de presupuesto de sueldos, gastos e inversión para el quinquenio presente.

La caída de los ingresos eventualmente se detendrá en los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025 de acuerdo a las estimaciones efectuadas por distintos analistas y con las proyecciones efectuadas por el gobierno nacional.

Para esto, “se consideró como base para las estimaciones el año 2019, expresado a valores de enero de 2021, atendiendo a la recuperación del 5% perdido en la recaudación de los Ejercicios 2020 y 2021, apoyado además en la continuación de una gestión intensa de en materia de recuperación de la morosidad”.

Patente de rodados

La patente de rodados, el segundo recurso en importancia de las cuentas municipales, registró un “leve” incremento de su recaudación en los meses de enero y febrero de este año.

De acuerdo a los recursos de origen nacional, el presupuesto general de sueldos, gastos e inversión remitido a la Junta Departamental tomó en cuenta el importe que surge de las partidas previstas en el presupuesto nacional.

“Los créditos presupuestales para Gastos, fueron estimados con estricto criterio de realidad, sobre la base del cumplimiento de objetivos de control de los mismos y la búsqueda de la eficiencia, lo que estará en línea con la realización de un riguroso control de la ejecución presupuestal”, sostiene el mensaje presupuestal.

En tanto, las inversiones se proyectaron en conjunto con la totalidad de Direcciones Generales y Municipios, de acuerdo a la planificación y estrategia de desarrollo establecida por el Ejecutivo Departamental y los distintos actores involucrados. Lo anterior fue proyectado en estrecha línea con el objetivo de lograr el Equilibrio Fiscal.

Pasivo estructural

“Reestructuración a Largo Plazo del Pasivo Estructural: Como novedad sustancial a anteriores Presupuestos, se introduce la reestructuración a Largo Plazo, del Pasivo Estructural de la Administración, dado que al momento de la elaboración de las proyecciones, ya estaban aprobados por la Junta Departamental, con la intervención del Tribunal de Cuentas, los Fideicomisos Financieros, uno de Emisión Pública y otro de Emisión Privada, por un monto total de hasta U$D 95.000.000 (dólares americanos noventa y cinco millones). Los mismos con un plazo de pago de 15 años, se emitirán en U.I. y en ambos casos, se contará con un año de gracia para la amortización de capital, comenzándose a recibir los desembolsos a partir de junio de 2021”.

Sobre este tema, el de la reestructuración de los pasivos, el mensaje advierte: “debió ser aplicada por lo menos dos períodos de gobierno atrás, lo que no ocurrió, porque en el período 2011-2015, si bien se contaron con reconocidos estudios técnicos que aconsejaban hacerlo, el Ejecutivo Departamental no tuvo la voluntad de recorrer dicho camino, y en el período 2016- 2020, si bien existió la voluntad permanente del Ejecutivo Departamental de realizar la necesaria reestructuración, no se contó con la mayoría especial legislativa necesaria. De esa forma, la solución aconsejada, comprometida y compartida por distintos integrantes del sistema político no se pudo aplicar, por lo que se siguieron acumulando una serie de costos financieros inherentes a la utilización de créditos de Corto Plazo, que por su dimensión debieron ser de Largo Plazo”.