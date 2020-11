El intendente Jesús Bentancur ordenó a la Dirección General de Asuntos Legales la radicación de una denuncia penal contra los okupas de un predio de 900 metros cuadrados de superficie ubicado a escasa distancia de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco de Punta del Este. El predio se encuentra sobre la calle “Cántaro Fresco” a escasos cien metros de la avenida Chiverta en la parada 3 del balneario esteño en la manzana identificada con el número 651.

La decisión fue adoptada por el jefe comunal el pasado 9 de octubre actuando con el secretario general Álvaro Villegas a partir de una actuación realizada por la Dirección de Control Edilicio de la dirección general de Urbanismo. “Se ha constatado la ocupación de un predio, padrón N° 10452, de la manzana 651 de Punta del Este, que los ocupantes se encuentran cercando con palos y costaneras, lo que no se adecúa al entorno y se estaría utilizando como vivienda una construcción existente en el predio”, señala la citada actuación de Control Edilicio.

Usurpando

De acuerdo a lo informado por la citada repartición los funcionarios actuantes en la emergencia notificaron a los okupas para que cesaran las tareas de construcción del cerco, lo que no fue acatado por los ocupantes. “Ante la gravedad de que ocupantes precarios intenten apoderarse de un inmueble ubicado en un lugar central de Punta del Este, se entiende pertinente que la Intendencia formule denuncia penal ante la Fiscalía competente por el delito de usurpación, previsto en el Art. 354 del Código Penal, en la redacción dada por la ley 18116. Debe tenerse presente que la usurpación en zona balnearia es un agravante del delito. En razón de ello se entiende que deben remitirse con premura las actuaciones a resolución del Intendente Departamental, a fin de que autorice la presentación de la referida denuncia”, sostiene un informe jurídico.

La Dirección de Asesoría Jurídica elevó las actuaciones al intendente Bentancur “para proyecto de resolución disponiendo la radicación de la correspondiente denuncia penal por los delitos de usurpación y desacato, dado lo informado en actuación 1 en cuanto al no acatamiento de la orden de cesar en la colocación del cercado no permitido”. El intendente ordenó la radicación de la denuncia penal correspondiente