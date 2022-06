IDM realiza llamado público para ocupar cargos de choferes y operadores de maquinaria pesada

La Intendencia de Maldonado informó que realiza un llamado para ocupar 45 cupos y sus respectivos suplentes para choferes de camionetas y camiones livianos, así como 27 cupos para ocupar cargos de operador de maquinaria pesada. Estos últimos ingresarán en el grado 09 del Escalafón CH, bajo la modalidad de contrato zafral por un período inicial de 6 meses. Para ambos cargos los interesados deberán tener amplia disponibilidad horaria, especialmente para trabajar fines de semana y feriados

En las últimas horas la IDM corrigió el llamado inicial que requería contar con licencia de conducir vigente, categoría A e informó que se requiere licencia de conducir categoría C (profesional).

Ingresarán con el grado 06 del escalafón CH bajo la modalidad de contrato zafral por un período inicial de 6 meses.

Los llamados son para ocupar cargos en todo el departamento distribuidos de la siguiente manera: 5 para San Carlos, 3 para Aiguá, 4 para Pan de Azúcar, 4 para Solís, 4 para Garzón y 6 para Piriápolis. Además, habrá 9 cupos para Gestión Ambiental y 10 para Obras y Talleres.

Los interesados tienen un plazo de 10 días hábiles para inscribirse, a partir de este lunes 20 de junio y hasta el 30 del presente mes. Para esto deberán completar un formulario al que pueden acceder en la Dirección de Recursos Humanos y en los municipios.

Deberán cumplir con los siguientes requisitos:

-Anexar copias de Cédula de Identidad, libreta de conducir y constancia de domicilio.

-Ser ciudadano natural o legal con tres años de ejercicio de la ciudadanía.

-Ser mayor de 18 años y no exceder los 55 al momento de la inscripción.

-No haber sido destituido de la función pública, ni haberse retirado de la misma por retiro incentivado.

-Contar con licencia de conducir vigente categoría C.

-No contar con antecedentes vigentes de espirometrías positivas por alcohol u otras sustancias como conductor.

El proceso de selección consistirá en una prueba práctica(excluyente) seguida de una prueba escrita de aplicación de normas de tránsito y una evaluación psicolaboral. La confección y redacción de sus bases y contenidos estará a cargo de un representante de la Dirección de Obras, así como de un psicólogo de RRHH y un Representante de Policía Caminera, pudiendo participar como veedor un representante de Adeom.

Operador de maquinaria pesada

Para este puesto habrá 27 cupos que ingresarán en el grado 09 del Escalafón CH, bajo la modalidad de contrato zafral por un período inicial de 6 meses.

Habrá 5 cargos para San Carlos, 3 para Aiguá, 2 para Pan de Azúcar, 3 para Solís, 2 para Garzón, 1 para Piriápolis, mientras que para las direcciones de la IDM serán 3 para Gestión Ambiental y 8 para la Dirección General de Obras y Talleres. Como en el otro llamado las inscripciones podrán realizarse desde este lunes y hasta el 30 de junio completando un formulario que pueden encontrar en la Unidad de Recursos Humanos.

Deben cumplir los siguientes requisitos:

-Ser ciudadano natural o legal con tres años de ejercicio de la ciudadanía.

-Adjuntar copias de la C.I, libreta de conducir y constancia de domicilio.

-Ser mayor de 18 años y no exceder los 55 años de edad al momento de la inscripción.

-Adjuntar copias de cédulas de identidad, libreta de conducir y constancia de domicilio.

-No haber sido destituido de la función pública, ni haberse retirado de la misma a través de retiro incentivado.

-Contar con licencia de conducir vigente categoría B,C,D,F, o H.

-No contar con antecedentes vigentes de espirometrías positivas por alcohol u otras sustancias como conductor.

-Acreditar experiencia, si la tuviera(no excluyente)

Proceso de selección:

Consistirá en una prueba práctica(excluyente) y una prueba escrita de aplicación de normas de tránsito, así como una evaluación psicolaboral. La confección y redacción de las bases y contenidos estará a cargo de un representante de la Dirección General de Obras, un psicólogo de RRHH, un representante de Policía Caminera, pudiendo participar como veedor un representante de ADEOM.