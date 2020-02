Tras la protesta por el recorte de recursos que había difundido la Asociación de Murgas de Maldonado, la comuna dio marcha atrás y decidió aportar más dinero para las propuestas de murgas y tablados. También ayudará en la organización de los desfiles y no interrumpirá el Encuentro de Tambores que cada año se realiza en la península.

Así lo dijo ayer a FM Gente el presidente de la Asociación de Murgas de Maldonado, Mario Silva: “la verdad es que ha existido un ajuste en favor del Carnaval”, comentó. Silva dijo que hace cerca de un mes, el 17 de enero, se les había anunciado un recorte del 50% en el presupuesto del Carnaval de San Carlos “y después recortes en el resto de las actividades en el resto del departamento” y agregó que esa noticia los dejó “paralizados”. A raíz del hecho se manejaron diversas medidas, como mostrar un pasacalle de protesta en el Carnaval de Montevideo. Silva señaló que eso dio lugar a negociaciones y ahora se resolvió “no sacar el pasacalle, como gesto de buena fe, porque había un compromiso extraoficial por parte de la Intendencia de solucionar el tema”.

“Hubo una solución… Hubo un revoque al recorte del presupuesto. La IDM destina para el Carnaval de San Carlos 1.135.000 pesos. Y destinó 90 mil pesos para los ómnibus” de las murgas que competirán en el Carnaval Regional de San José. Por eso indicó que “el tema de recorte está solucionado” o más bien “medianamente solucionado. Se alcanzó la misma cifra del año anterior. Lo que generalmente se hace es ajustarla por el IPC, pero bueno”, señaló.

Incertidumbre

De todas maneras, el murguista señaló que este año faltarán escenarios, como el del Campus y el de Piriápolis. “Ahora se van a hacer tres días de espectáculos en el predio ferial y lo mismo en Piriápolis”, señaló.

“Pero lo que sentimos hoy, con esto solucionado, el menosprecio a las murgas y a la cultura de Maldonado y de San Carlos. Se nos faltó el respeto y se generó mucha incertidumbre. Esto sienta un precedente con algo que no había ocurrido nunca: la amenaza a la fiesta popular”, afirmó.

Por su parte, el director de Cultura de la IDM, Jorge Céspedes, confió que fue ajustada la partida complementaria para el Carnaval. En primera instancia se habían asignado 600 mil pesos y ahora “van a haber otras partidas complementarias, que van a estar en el orden de unos 500 mil pesos más”, señaló. Se trata de una cifra similar a lo asignado el año pasado para el Municipio carolino, que recibe la cantidad de fondos más importantes para esta fiesta. En efecto, las partidas para otros municipios no superan los 80 mil pesos.

El jerarca admitió que la comuna no tiene recursos disponibles y que se hizo un ajuste para diferentes gestiones. Es por eso que, por ejemplo, no está funcionando el escenario del Campus. De todos modos, adelantó que a fines de mes se realizará el desfile del Encuentro de Tambores por la avenida Gorlero. Será “probablemente, el jueves 27 o el viernes 28”, confirmó.