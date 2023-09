IDM rescindió contrato de comodato en parque industrial de Pan de Azúcar

El intendente Enrique Antía dispuso la rescisión del contrato de comodato firmado el 5 de abril de 2018 con fa firma Afivey Sociedad Anónima que le otorgó a ésta el usufructo durante veinte años de un padrón del Parque Industrial de la ciudad de Pan de Azúcar.

El contrato de comodato del año 2018 estableció que en el citado predio la firma Afivey Sociedad Anónima instalaría en el primer año una fábrica de ticholos destinados al mercado interno de la industria de la construcción. Sin embargo, pasó el primer año y luego el segundo. Nada ocurrió. Así lo establece la resolución firmada el pasado 17 de agosto de 2023 por Antía y por el secretario general Luis Eduardo Pereira: “Habiéndose tratado por el Cuerpo de Concejales (Municipio de Pan de Azúcar) en sesión ordinaria del día 26 de junio de 2023, acta N° 096, RESUELVEN: Visto el informe del Cuerpo Inspectivo de este Municipio (anexo adjunto), donde informa que en el padrón Nº 1222 (Parque Industrial) no existe edificación, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, pase a la Sub. Dirección de Asesoría Notarial a los efectos de rescindir el contrato de comodato con la empresa AFIVEY S.A, a fin de poder liberar el padrón mencionado para poder fraccionarlo y que otras empresas interesadas puedan instalarse en el Parque Industrial de Pan de Azúcar”.

El expediente pasó a la órbita de la Subdirección General de Asesoría Notarial cuyo titular sostuvo: “Conforme a la Cláusula Cuarta del contrato, se previó que si la empresa comodataria no iniciaba actividades en el plazo de un año contado a partir de la firma del contrato (05/04/2018), el mismo se rescindiría de pleno derecho sin responsabilidad para las partes.- Visto lo informado por el Municipio de Pan de Azúcar que se verificó mediante inspección en el lugar que no existen construcciones en el predio asignado a Afivey SA ni se han realizado actividades en el mismo, se estarían dando las condiciones para rescindir el contrato”. Por esta razón, el Intendente Enrique Antía dispuso la recisión del citado contrato de comodato.

La construcción de la fábrica generaría aproximadamente 150 puestos de trabajo en forma directa e indirecta para la zona y el departamento. La obra tendría una duración aproximada de 18 meses. El personal máximo ocupado en las tareas (incluyendo personal propio y subcontratado) sería de 15 personas. En tanto, para la etapa de operación se estimó que la planta contaría con un personal de 45 integrantes que trabajarían en tres turnos: 30 en el sector productivo y 15 en el sector administrativo. La capacidad máxima de producción de ese proceso sería de un promedio de 200 toneladas al día o 6.000 toneladas al mes. A su vez, la planta crearía otros 120 empleos, para los camiones que trasladarán su producción.

La planta tendría una capacidad de 14 millones de unidades anuales y se instalaría en el padrón N° 1222 de la 3ª sección judicial del departamento de Maldonado -Pan de Azúcar- en un predio que se ubica en la intersección de las rutas 37 e Interbalnearia. Para su operación, se requería la construcción de un galpón de 9000 metros cuadrados, en el que se instalaría la maquinaria necesaria para desarrollar las siguientes actividades: preparación de materia prima, producción de ticholos, secado, horneado y despacho del producto final.