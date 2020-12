En las últimas horas la Intendencia de Maldonado informó que con el objetivo de confundir a la población se están enviando nuevamente mensajes de texto y WhatsApp en los que, en nombre del director de Gestión Ambiental, Jorge Píriz, se solicita depositar cierta suma de dinero en redes de cobranza o cuentas bancarias a cambio del otorgamiento de habilitaciones.

Este tipo de situaciones, que no es la primera vez que suceden, son “un burdo engaño a la población, dado que bajo ningún concepto es la forma de proceder de la Administración”.

Todo trámite se debe realizar en oficinas de la IDM y es allí donde se debe abonar, no depositando a nombre de nadie, ni a solicitud de persona alguna.

Esta situación ya fue puesta nuevamente en conocimiento de la policía y la justicia y se exhorta a la población a no tomar en cuenta estos mensajes.

Contenido publicitario