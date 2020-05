En marzo se dispuso por parte del intendente Jesús Bentancur, la suspensión total de la atención al público en el edificio comunal y muchos de los servicios se brindan desde entonces de forma virtual y a distancia. Pero días atrás, luego de una reunión de la comisión de evaluación y seguimiento, instalada entre el gremio y la Administración, se estableció un protocolo de reintegro paulatino al trabajo en algunos sectores. Por el momento volverán a trabajar de manera presencial en el sector Tránsito, a partir del 13 de mayo y en Administración Documental, a partir de este lunes 11.

Este retorno fue analizado “en el marco de la comisión instalada con el gremio, poniendo énfasis en el mantenimiento de la limpieza, higiene, el uso de uniforme de trabajo, actuar con solidaridad y responsabilidad social individual, así como también evitar las aglomeraciones”. En este último caso se estableció un protocolo que se detallan las nuevas condiciones de atención.

Control de fiebre

En tránsito, para la atención a exámenes prácticos se tomarán autos, camionetas doble cabina, camiones, bus y motos, no se podrá en camionetas pick up. Se realizará un control de fiebre a los aspirantes y acompañantes con termómetro infrarrojo. Si la temperatura fuera igual o mayor a los 37,3 grados, no se tomará el examen. Lo mismo ocurrirá si las personas presentan síntomas compatibles con el COVID 19, Mucosidad, tos, entre otros. En esos casos se reprogramará el práctico. Deberán concurrir en forma obligatoria con tapabocas, alcohol en gel y lapicera azul.

En el caso de los funcionarios que vayan a la pista de prácticos, dispondrán de tapabocas, termómetro, gafas protectoras, alcohol en gel y líquido pulverizador. Además, contarán en forma diaria con una túnica descartable de TNT. Tendrán que mantener la distancia social mínima correspondiente, más de 1 metro y contarán con dos baños químicos con lavatorios.

Se agendarán desde la hora 9 dos aspirantes cada media hora. En la parte de prueba en calle, la misma será tomada con el funcionario sentado en la parte de atrás para el caso de autos y camionetas doble cabina. En el caso de camiones y ómnibus se podrán tomar siempre y cuando se cumpla con la distancia social mínima.

Para la atención al público previo a la reapertura parcial o total de atención al público, el personal de todas las reparticiones de la Dirección General de Tránsito se deberá presentar en las mismas con un plazo no menor a las 48 horas hábiles para tomar conocimiento de la nueva situación. Las personas que concurran no deberán ser superior a las 5 en forma simultánea. Se colocará en la entrada una alfombra impregnada de hipoclorito de sodio. Se colocará alcohol en la entrada de cada oficina. Será obligatorio el uso de tapabocas en todo momento. Se colocarán mamparas en cada puesto de la primera línea de atención al público.

En el caso de los funcionarios, dispondrán también de tapabocas para el cumplimiento de sus funciones. Deberán guardar una distancia de 2 metros. En todos los lugares de trabajo habrá dispensadores de alcohol. En las áreas de descanso del personal se deberá mantener la distancia social y estarán equipadas con dispensadores de alcohol. Serán colocadas cintas para marcar el distanciamiento con y entre el público.

Habrá una reducción de los trámites que generalmente se realizaban en forma presencial y se determinarán cuáles continuarán bajo esa modalidad y cuáles pasarán a ser vía correo electrónico o en forma telefónica. En el marco de la nueva realidad, los que pasen a ser virtuales o presenciales, serán informados a través del sitio web de la IDM.

ADEOM y la IDM volverán a reunirse a fines de mayo para continuar monitoreando la situación.