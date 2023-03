IDM y gobierno nacional gestionan crédito para financiar obras de saneamiento en Maldonado

El intendente Antía informó este martes que planteó al presidente Luis Lacalle, al secretario de la Presidencia y a la OPP una solución para que el dinero que Maldonado paga por el servicio de agua potable se quede en Maldonado y con él se realicen varias obras que acompasen el crecimiento que está teniendo el departamento.

“En los últimos 15 años el departamento no recibió las obras que merece”, dijo Antía en rueda de prensa y explicó que se busca fortalecer el plan de agua y saneamiento en el departamento porque no está conforme en cómo OSE ha manejado los recursos de Maldonado. “El dinero del departamento se fue para el resto del país y no se hicieron las obras necesarias que acompasen el crecimiento que se está teniendo”, sostuvo.

Para concretar esas obras la IDM, con el apoyo del gobierno, gestiona un crédito internacional de Fonplata. Este crédito se pagará con la retención de la tarifa balnearia, que es del orden de los 6 millones de dólares por año y será la garantía, fideicomisada, de las obras necesarias para Maldonado. “El objetivo es que se hagan las obras, que son prioritarias, se fortalecerá la UGD y se logrará mayor independencia”, indicó Antía.

Las obras

Este plan, que el intendente calificó de “potente para el desarrollo de Maldonado” tiene en carpeta una planta de tratamiento en San Carlos, un tanque elevado para presión de agua en Piriápolis, solución para barrios de Maldonado que tienen menos presión, lo que se hará con plantas de recalque y bombeo, una planta de recalque en el Tesoro y la Barra, así como una planta de desalinización para José Ignacio, obras que dejarán al departamento preparado para los próximos 30 años. En el caso de la planta desalinizadora, es fundamental que sea en la zona de José Ignacio porque hoy OSE bombea agua del arroyo Maldonado hacia la planta de Laguna Blanca y de El Tesoro y de ahí la envía al balneario, “cosa que no alcanza”, señaló.

Estas plantas se hacen en todo el mundo, explicó Antía quien desde hace varios años tiene la idea en mente. En 2017 le planteó al entonces presidente Tabaré Vázquez la construcción de una planta de este tipo en las instalaciones de la desactivada planta de saneamiento de Piedras del Chileno, sobre la bahía de Maldonado.

Sobre las fechas el intendente sostuvo que son muchas obras en carpeta y las mismas no se hacen de un día para otro.

La famosa “tarifa 9”

La“Tarifa 9”, grava con un pago adicional del 30 % el servicio brindado por OSE en el departamento de Maldonado y se implementó a mediados de la década de 1960, para solventar la obra de la Planta Potabilizadora de Laguna del Sauce.