Más allá del valor superlativo que desde el punto de vista jurídico en materia de publicación de las leyes, tiene el Centro de Informaciones Oficiales IMPO, elemento por el cual más se la conoce, la nueva administración encabezada por el Dr. Fernando Abellá apuesta a posicionar a la institución en todo el territorio nacional como actor activo en la construcción de ciudadanía y asumiendo un nuevo rol con perfil social.

En la estrategia, que apunta a posicionar a IMPO como instrumento de libertad y democracia, se trabaja pensando en el Uruguay del 2050, las nuevas herramientas de comunicación oficial con inserción internacional y fuertes plataformas en apoyo al medio ambiente y a las personas con discapacidad.

“Debemos trabajar en la difusión de los derechos y obligaciones de las personas e instituciones estatales, llevando y brindando las herramientas que permitan el acceso a la información, que es la que hace al conocimiento, y como tal nos da libertad. Porque no tenemos dudas que para ser libres el conocimiento es esencial.

Para que el compromiso que asumimos sea real y no quede en meros enunciados, debemos acudir a las plataformas que más se adecúen a las diferentes realidades tan inverosímiles que encontramos en nuestra sociedad. Debemos superar una gran barrera como es el lenguaje técnico jurídico, siendo fundamental la profundización y el desarrollo del programa de lenguaje ciudadano, a través del cual podemos traducir los tecnicismos a lenguaje llano, de manera de hacer entendible la normativa a aquellos que no tienen formación jurídica. Programa que además queremos llevar más allá para generar conocimiento y acceso a la información a niños y adolescentes, algo en lo que la institución nunca ha incursionado con anterioridad”, informó el Director General de Impo, Dr. Fernando Abellá.

Rol

Para el joven director de 35 años es indispensable, en este proceso, no sólo llevar la información, sino que también sea entendible, de lo contrario hablar de acceso a la información sería una falacia.

“Decía Nelson Mandela: “Si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la Democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento”. Esto sintetiza de manera magistral la importancia del rol que queremos que IMPO asuma, para convertirlo en un auténtico instrumento de Democracia

Como servidores públicos, entendemos que, para lograr esos objetivos, es esencial darle a nuestra gestión un profundo enfoque social”, expresó Abellá.

En otro orden el Director General de Impo, adelantó que en la nueva etapa se apuesta a una institución cercana al ciudadano, con sensibilidad respecto a la problemática social.

“No queremos un organismo distante y frío. Para ello debemos tener presencia territorial, sobre todo en los lugares donde el acceso a la información se hace más difícil, donde las plataformas tecnológicas se encuentran más alejadas.

Es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso terminar con el centralismo que hoy por hoy existe y llevar el conocimiento y el acceso a la información a cada rincón de nuestro país. Nuestro deber es a nivel nacional, con todos quienes habitan nuestro país y no sólo a nivel de Montevideo.

Debemos aprender de las personas a las que definimos con “discapacidad”, incorporándolas en la toma de decisiones y tecnologías, de manera que les permitan un acceso real y efectivo a la información oficial, acceso que hoy en día es muy limitado. Aspiramos a convertirnos en referentes a nivel regional, sobre todo a través de la Red BOA, que nuclea a los diarios oficiales americanos. Queremos dotar de importancia a esta red, llevando a nuestro país a ser un modelo en la materia, asumiendo un rol protagónico y activo”, indicó.

Desarrollaremos una gestión comprometida bajo los pilares de la transparencia, de la administración responsable, enfocada en resultados, con indicadores claros que nos sirvan de insumos en la búsqueda de nuestras metas.”

El nuevo Director General destaca que: “Apuntamos al fortalecimiento institucional, con el objetivo de que nuestra gestión aporte un valor significativo a nuestra sociedad.

Que al finalizar nuestra gestión haya más personas que entiendan la importancia de nuestro organismo, que vean a IMPO participando activamente en la sociedad, en el territorio, contribuyendo al desarrollo de nuestro país, a la consolidación de un verdadero gobierno digital; que encuentren en nosotros una institución amiga, cercana, con sensibilidad social, que llegue a cada rincón del país y vele para que no existan barreras al conocimiento, el cual permite y fomenta la existencia de una ciudadanía activa y participativa, contribuyendo a preservar lo más sagrado que tenemos, nuestra Democracia”, concluyó.