El Grupo de Acondicionamiento Físico “Todo Terreno” perteneciente a la Secretaría Nacional de Deporte y dirigido por el profesor Gerardo Henig, participó el miércoles pasado de la inauguración de la cancha cerrada “La Uno”, en La Capuera. Este emprendimiento familiar, que por el momento se llama “La uno”, haciendo referencia al número de las paradas, pronto pasará a llamarse “Centro Deportivo La Capuera” y fue creado con la intención de satisfacer la gran demanda, no sólo de fútbol sino de gimnasia, handball, hockey, voleibol, etc. Es una cancha cerrada de espacio útil de 30 x 18 metros y techado 35 x 22 metros, que permite jugar Fútbol 6 con total comodidad y tiene pasto artificial Fifa 5, el de mayor calidad.

El profesor Henig explicó que este nuevo espacio deportivo fue creado por Yamandú Bautel, un “compañero que se destaca por su solidaridad y aporte no solo al grupo sino a diferentes instituciones”, “fue él quien junto a otro compañeros, hicieron gratuitamente hace dos años, unas divisiones en los vestuarios femeninos que posibilitaron la realización en Piriápolis de las finales nacionales de básquetbol de los Juegos Deportivos Nacionales, de manera de no solo beneficiar a los chicos que disfrutan el balneario, sino también para ocupar hotelería ociosa y centros gastronómicos, que fuera de temporada a veces están cerrados, apuntando a alcanzar algún día, el sueño de adquirir el carácter de villa olímpica deportiva nuestro balneario”.

