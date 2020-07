En la mañana de ayer un móvil policial realizaba recorridas preventivas por la ruta 93 cuando en el kilómetro 104 vio una camioneta Ford Ecosport brasilera y la detuvo.

Ésta iba conducida por un hombre de 39 años domiciliado en Maldonado, el que carecía de documentación brasilera, y era acompañado por una mujer de 48 años con documentación de ambos países, que manifestó haber alquilado el vehículo en la ciudad de Santana do Livramento (Brasil), pero no pudo presentar el contrato de arrendamiento.

Al verificar los datos del vehículo se constató que la matrícula no coincidía con el número de chasis, que al ser buscado en el sistema estaba relacionado con otra matrícula de una camioneta de igual modelo y marca que figuraba como robada en una rapiña en Brasil, por lo que los documentos que presentó el conductor se encontraban modificados.

Enterado el Dr. Velázquez, Fiscal de 1º turno de Maldonado, dispuso la “incautación del vehículo, (…) informar a Aduanas para que informen la valoración del vehículo” y que los implicados fijen domicilio, siendo emplazados sin fecha y debiendo presentar la documentación correspondiente al alquiler de la camioneta.

Incautación en ruta 9

Por otro lado, en la mañana del lunes 6 efectivos policiales que realizaban un control de ruta en el kilómetro 94.500 de la ruta 9 pararon a un Ford Fusión con matrícula brasilera.

Éste era conducido por un hombre de 54 años domiciliado en Aceguá (Brasil), quien aportó el documento del automóvil, pero no se encontraba registrado a su nombre y no presentó documentación que lo habilitara a conducir ese tipo de vehículo, al tiempo que no poseía el Seguro obligatorio automotriz (SOA). Enterada la Dra. Dean de la Fiscalía Letrada Departamental de 4º turno dispuso “la incautación del vehículo y la libreta de propiedad del mismo, (…) pericia de la documentación presentada y se verifiquen las numeraciones de chasis y motor”, mientras se emplazó al conductor y se dio cuenta a Aduanas para valoración del bien.

Trabajo en ruta 93

En horas de la noche del pasado domingo 5 un equipo de esa Dirección realizaba una recorrida preventiva por la ruta 93 cuando próximo al kilómetro 96.500 avistaron un vehículo Volkswagen Gol carente de matrícula delantera por lo que procedieron a detenerlo.

El automóvil, que resultó poseer matrícula brasilera, era conducido por un hombre de 26 años quien aportó el documento del vehículo, pero no se encontraba registrado a su nombre y no presentó ninguna documentación que lo habilitara a conducir ese tipo de vehículo.

Enterada la Dra. Roses de la Fiscalía de 1º turno dispuso “incautación del vehículo y libreta de propiedad, (…) pericia de la documentación presentada y se verifique las numeraciones de chasis y motor”, al tiempo que se emplazó sin fecha al conductor.