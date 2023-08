Incendio de Laguna del Diario: vecinos reclaman por demora de Bomberos

El incendio que se desató este miércoles en los alrededores de la Laguna del Diario y que al cierre de esta edición había consumido unas veinte hectáreas de pajonales ricos en flora y fauna, generó el malestar de vecinos de la zona de Lausana que sostienen que los tiempos de reacción no fueron acordes. La emisora FM Gente dio a conocer el reclamo de una oyente que dijo haber llamado insistentemente sin obtener respuestas, “ahora sí, una vez que se llevó la laguna puesta, lo controlaron”, reclamó.

Martina, la vecina del lugar, dijo que el fuego “empezó a las 10 de la mañana y los vecinos de Lausana llamaron a las once, doce, a la una, y los bomberos dejaron que llegara hasta la calle y que se llevara el juncal puesto”.

Dijo que le respondían “que la naval no quería traer los helicópteros” y que ellos supieron “por fuentes de la naval que bomberos recién a las 17.15 llamó para pedir un helicóptero”. “Ahora sí, una vez que se llevó la laguna puesta, lo controlaron (…) El fuego grande ya no se ve más”, añadió. “No lo estaban controlando porque no había casas alrededor, poco le importa a bomberos la naturaleza”.

Agregó que en la zona de la laguna “está lleno de pájaros, todo un ecosistema que se perdió por no llamar antes, por burocracia. No hay pérdidas monetarias, materiales, pero sí de la naturaleza”, reclamó.

Circunscripto

La emisora consultó a José Ribeiro, jefe regional de Bomberos de Maldonado por estos reclamos. “La llamada al 911 queda registrada y la salida de bomberos al lugar también (…) ahí se puede ver si hubo demora o no en la emergencia”, sostuvo.

Informó además, que trabajan junto a los destacamentos de Pan de Azúcar, Piriápolis y Maldonado, y que harían rotación de personal para estar en el territorio toda la noche hasta extinguir el fuego. En este momento el fuego está circunscripto “dentro de lo que es el pajonal, ahora se están apagando pequeñas llamas dentro de un sector”. Hay varios focos en diferentes sectores “de llama baja y estamos tratando de enfriarlo para apagarlo”.

Indicó que más de 20 hectáreas de pajonal se vieron afectadas, “hay que estudiar bien luego de cuánto fue la afectación”. “El ingreso al pajonal es imposible por el agua que está en el medio y llega a 40 centímetros. Se ve imposibilitado el ingreso al medio para apagarlo”.

Fuente: FM Gente