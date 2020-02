El alcalde de Piriápolis Mario Invernizzi explicó a Correo de Punta del Este que el protocolo de evacuación de los animales de la Reserva del Cerro Pan de Azúcar ya está “aceitado” pero no se piensa, por el momento, ponerlo en acción. Ya están las jaulas y el personal preparado para que llegado el caso las cosas se realicen de la manera más perfecta posible. En estos momentos hay unas 50 personas trabajando y ya están los cortafuegos cavados por lo que se espera que no sea necesario llegar al extremo de evacuar a los animales. Consultado si en caso de que sí se realice la evacuación se necesitarían voluntarios Invernizzi aclaró que no se necesitan y que cuanto menos gente vaya mejor. Además de los animales de la reserva también se verá mañana si se pedirá la evacuación de las viviendas de la zona.

El alcalde dijo además que habló con el Director del SINAE, Fernando Traversa, quien le informó que Bomberos está evaluando en qué momento se hiciese necesario el uso de helicóptero para combatir el incendio y que llegado el caso el mismo ya está dispuesto para mañana a primera hora. Por el momento se está en espera de las consideraciones técnicas de riesgo.

Foto: RBC Piriápolis