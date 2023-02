Incendio en local de OH! La Barra: no hubo lesionados y este martes vuelve a funcionar normalmente

Minutos antes del mediodía de este lunes, se desató un incendio en el área de juegos del centro comercial OH! La Barra. Personal del centro comercial y luego dos dotaciones de bomberos lograron extinguir el incendio en el que no hubo lesionados. El shopping continuará abierto ya que no fue afectado más que el comercio donde se generó el incidente.

Punta News informó que el fuego habría comenzado cuando un compresor conectado a un juego inflable generó lo que se presume fue un cortocircuito y que si bien por protocolo las personas que estaban en el local y algunos de los que sofocaron las llamas fueron vistos por personal médico, ninguno presentó lesiones.



Apagado

El trabajo de las dos dotaciones evitó la propagación a otras partes del centro comercial por lo que OH! La Barra volverá a abrir sus puertas este martes a las 11.30 y sólo permanecerá cerrado el local afectado. Además, desde el shopping se anunció que el Kids Point volverá a funcionar lo antes posible y que será reconstruido . Quienes tengan entradas compradas para los juegos podrán recibir la devolución del dinero o canjearlas para otro parque, agregaron.

Las autoridades del shopping informaron también que funcionaron todos los sistemas de seguridad y detección y que gracias al trabajo del personal y de los bomberos se solucionó de forma rápido el siniestro. Punta News