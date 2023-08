Incendio en Punta Shopping fue “accidental” y “previsible” pero no “intencional”

La Dirección Nacional de Bomberos sostuvo que el incendio que afectó al complejo Punta Shopping de Punta del este fue “accidental” y “previsible” pero no “intencional”. El documento al que tuvo acceso Correo de Punta del Este señala que “de las investigaciones efectuadas en el lugar de los hechos, el suscrito concluye que este hecho se presume se debió a un factor antropológico, descuido del funcionario al encontrarse trabajando en la elaboración de alimentos mediante la utilización de horno eléctrico permitiendo que dichos alimentos obtuvieran un aumento de temperatura lo que conllevará a su punto de inflamación y su posterior gestación del foco ígneo, con las consecuencias antes mencionadas”; es la conclusión a la que arribó el jefe de operaciones, oficial principal Mauricio Souza.

En los últimos días Correo de Punta del Este tuvo acceso al expediente 88/2022/IPE realizado por el Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos. La gravedad del siniestro motivó que en la misma madrugada de ese sábado 6 de agosto de 2022 el comandante de Bomberos de Interior, comisario mayor Bogado asumiera el mando de la lucha contra el incendio. Poco después, el propio director nacional de Bomberos, comisario general Ricardo Riaño se hizo cargo de las operaciones acompañado en la emergencia por el subdirector nacional de Bomberos, comisario mayor Richard Barboza.

Hechos

El encargado de noche de seguridad, un ciudadano de nacionalidad cubana, bajó al subsuelo de la sucursal Punta del Este de Tienda Inglesa para cumplir con su tarea habitual de encender los tres hornos empleados para la elaboración de productos panificados. Su horario de trabajo era de las 22.00 a las 07:00 de cada jornada. Eran las 03:30 del sábado 6 de agosto de 2022. A esa hora de la madrugada encendió los tres hornos. Al hacerlo no revisó si en el interior de cada horno había quedado algo de la jornada anterior.

Este domingo se cumple el primer año del devastador incendio desatado en el complejo Punta Shopping de Punta del Este. Fue el peor incendio registrado en la historia del departamento de Maldonado en cuanto a destrucción de un edificio. No hubo personas fallecidas o heridas en la emergencia. El incendio se inició en el local del supermercado Tienda Inglesa y luego se propagó al resto del centro comercial, afectando aproximadamente la mitad del edificio de manera directa y a la otra mitad por temperatura y elementos de combustión.

El combate al fuego duró varios días de arduo trabajo de los efectivos de Bomberos. Primero la tarea se centró en controlar y luego extinguir el incendio.

Algo extraño

A las 04:00 de ese día, el panadero de la madrugada bajó al subsuelo para comenzar su tarea. Su horario de trabajo era de 04:00 a 12:00 de cada día. Al llegar notó algo extraño. Del horno número tres salía humo por la rendija de la puerta. Quiso abrirla un poco al tiempo que bajó la llave del interruptor para apagar el horno. De inmediato trepó las escalaras para avisar a los serenos de lo que estaba pasando. Luego de advertirlos de lo que había observado bajó otra vez hasta el lugar de los hornos. Cuando llegó notó la presencia de fuego adentro del horno número tres. De inmediato recordó que un incidente similar había ocurrido unos años atrás en otro de los hornos.

El encargado de seguridad del supermercado, el mismo que a las 03:30 había encendido los hornos, fue advertido por handy de la presencia de fuego y humo en el sector de panadería. Bajó las escaleras pero no pudo avanzar mucho más por la concentración de humo en el lugar. Subió las escaleras para llamar al gerente de la sucursal y notificarle lo que estaba pasando. Sus compañeros le comunicaron que, además, había fuego. El encargado de seguridad regresó a la panadería para tratar de apagar el fuego. No pudo. Los funcionarios de Tienda Inglesa intentaron sofocar el foco ígneo mediante el empleo de medidas de protección contra incendio móviles “extintores ABC de ocho kilos”. Lo demás, es historia conocida.

Conclusiones

La Dirección Nacional de Bomberos señala que el incendio se inició en el sector de panadería, más concretamente en el horno número 3, que se encuentra más próximo a la pared de ese local. De los testimonios y la inspección realizada luego del incendio en el sector de panadería, se confirmó que el citado horno se encontraba entreabierto y con un soporte de bandejas en su interior. De los tres que había en ese lugar, este fue el más afectado pero desde adentro hacia fuera a diferencia de los otros dos. “Los hornos a las 03:30 se encendieron por parte del sereno aunque esto se explica por testimonios y no por evidencias. Entre las 04:00 y las 04:05 el panadero se dio cuenta del humo y posterior fuego desde dentro del horno Nº3.

Factores

De los cinco factores de clasificación de riesgos que emplea la Dirección Nacional de Bomberos en este caso la investigación se centró en el factor antropológico y en el factor eléctrico.

“De acuerdo a las apreciaciones realizadas anteriormente y finalizado este informe referido a la investigación pericial en estudio, se clasifica a este siniestro como HIPOTETICO ACCIDENTAL. Hipotético: del relevamiento realizado en el área del siniestro, habiendo analizado las evidencias físicas dejadas por el fuego y los fenómenos fisicoquímicos del proceso de combustión así como del estudio y el análisis de los tiempos de desarrollo del incendio, además del estudio de las evidencias físicas en el lugar, no se pudo establecer con total certeza la cadena de acontecimientos que propiciaron el inicio del incendio, por lo que se elaboró una hipótesis con el mayor fundamento científico en la determinación del desarrollo de la situación”, precisa el informe.

“Accidental: ya que la evidencia obtenida durante la elaboración de la pericia, de forma conjunta con los testimonios recabados por los investigadores de este equipo pericial, confirman una determinación en el origen del incendio de naturaleza accidental, no surgiendo elementos que hagan sospechar de una acción intencional”.

Ensayo

Los peritos de Bomberos efectuaron un ensayo para tratar de establecer de la mejor forma lo sucedido en la madrugada del 6 de agosto de 2022. El ensayo se cumplió el 26 de agosto de 2022 en el Cuartel Centenario de Bomberos. Dos efectivos de Bomberos colocaron una galleta cocida, una galleta cruda pronta para cocción y un trozo de textil simulando lo que se emplea para tapar el carro de galletas con el objetivo de observar si esos elementos son “pasibles de generar una llama en el interior de un horno”.

Los Bomberos colocaron esos efectos en el interior de un horno al que dejaron encendido por casi una hora. “Los elementos colocados en el interior del horno, no llegaron a encenderse en un lapso de tiempo de cincuenta minutos, ni generar llamas o humo”, dice el informe. “El tiempo y la temperatura utilizados en el ensayo no son suficientes para generar una combustión en los elementos anteriormente mencionados. Por otra parte, no se establece una afirmación con un cien por ciento de certeza ya que las posibilidades que se pueden llegar a dar en relación al textil utilizado como al horno, así como los distintos panes que se producen pudiendo alguna combinación lograr algún resultado distinto al aquí obtenido”, termina el informe sobre el mencionado ensayo.