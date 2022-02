Incidente en la rambla de San Carlos terminó con un policía y una mujer heridos y dos menores intervenidos

Efectivos policiales llegaron a las inmediaciones del Teatro de Verano Cayetano Silva, en San Carlos, en la madrugada del domingo sobre la hora 5. Allí, donde se encuentra un conocido bar de la ciudad, los policías intervinieron para que una aglomeración no cortara el tránsito, según informó FM Gente, pero en ese momento, una botella fue lanzada contra el móvil policial y uno de los efectivos fue golpeado con un vaso en la nuca al bajarse del vehículo.

Varios disparos

Una vez identificado el atacante, los oficiales redujeron al individuo que resultó ser un menor de 17 años de edad. Luego, varias personas lanzaron objetos a los oficiales por lo que uno de los policías efectuó dos disparos con munición “menos letal” para dispersar a los presentes. informó la emisora.

Luego, el efectivo que había sido agredido observó que una mujer ingresaba al móvil policial y al intentar detenerla, varios jóvenes avanzaron hacia los oficiales. En ese momento se realizó un tercer disparo. Quien se metió dentro del patrullero era una menor de 13 años. Cuando entraron al vehículo, los efectivos constataron que la llave del patrullero no estaba, por lo que solicitaron apoyo policial; otras unidades policiales arribaron al lugar y finalmente dispersaron a la multitud.

Los dos menores de edad intervenidos fueron entregados a sus padres por orden de la Fiscalía. Policía Científica realizó un relevamiento del móvil policial y de los objetos que fueron arrojados y estaban cerca del vehículo.

Tras los incidentes, un policía resultó con traumatismos y una joven de 22 años denunció en la Seccional 2da de la ciudad haber sido alcanzada por el rebote de un perdigón de goma.

Denuncian abuso

Este domingo, jóvenes que estaban presentes en el lugar denunciaron en sus redes sociales que hubo “abuso policial”. Una de ellas, relató lo sucedido y sostuvo que, tras escucharse el primer disparo, uno de los oficiales se paró en la mitad de la calle “increpando y apuntando a todos con la escopeta”.

Según contó, el oficial se acercó a una joven que estaba “de espaldas a toda la situación” y le dijo “tu te vienes conmigo”, mientras la agarró y “se la empezó a llevar”, al igual que al joven que se encontraba con la chica y que intentó que no la detuvieran.

“Lo agarraron a él y lo cincharon, y como el pibe se cayó al piso le empezaron a pegar patadas, entre ellas, un rodillazo en la cabeza”, detalló la joven en su relato, que continuó diciendo: “La gente reaccionó de diversas maneras. Un pibe se puso a filmar la situación y le sacaron el celular, también lo agarraron y le pegaron. Yo, al igual que muchos otros, comencé a gritar. Gritaba que no, que no podían hacer eso y que no se llevarán a nadie, que dejaran a esa piba en paz, que no había hecho nada. Algunas personas me agarraron para decirme que me callara que me iban a llevar a mí también. Poco me importó hasta que a una de las personas que me estaba sosteniendo, este mismo hijo de puta, le disparó en la pierna. La gurisa cayó en el piso y la sacamos en seguida de la calle”. Cuando la joven fue herida, otro oficial se acercó y le ofreció realizar una denuncia por lo ocurrido y ella aceptó. La joven que compartió su testimonio en las redes sociales aseguró que también denunciará el hecho.

“Lo cuento por acá porque la denuncia vaya a saber si sirve para algo y porque es necesario que sepamos que la policía no nos cuida un carajo, que abusa de sus funciones y que parece tener la autoridad como para andarse llevando gente, apuntando y disparando porque sí nomás. A los que estaban, les pido por favor que hagan la denuncia, todos vimos lo que pasó. Esta gente no está capacitada para andar en la calle, es peligrosa”, sostuvo la joven en su posteo de Facebook.