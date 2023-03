“Incluir es dar la bienvenida”: jóvenes con Síndrome de Down se formaron en gastronomía y trabajaron en Enjoy

Facundo Icazeti y Germán Rodríguez son dos de los jóvenes con Síndrome de Down que participaron de la Escuela Técnica de Gastronomía y trabajaron en Enjoy el verano pasado, en una iniciativa que tuvo como foco la inclusión laboral, según destacaron miembros del resort

Facundo trabajó como stewarding, y según contó aprendió mucho sobre repostería, hotelería y cafetería. Le gusta cocinar y disfrutó las tareas, comentó. Además, su madre, Nelia Montenegro, sostuvo que su hijo se superó muchísimo con las responsabilidades concedidas por la formación y el posterior trabajo, lo que le dio más independencia.

Germán también destacó cómo disfrutó el trabajo. Desde niño le gusta la cocina y soñaba con trabajar en un ámbito relacionado, y este año lo logró, porque luego de realizar la capacitación de la Escuela Técnica de Gastronomía, trabajó como ayudante de cocina en Las Brisas, el restaurante de Enjoy Punta del Este.

La Escuela Técnica de Gastronomía es una iniciativa que se impulsa todos los años a nivel interno en el resort, en una instancia en la que integrantes de otras áreas que quieren aprender sobre gastronomía pueden acercarse al sector. En este caso, en la edición número 12 de la capacitación se invitó a la Asociación Down de Maldonado a participar. Varios de quienes formaron parte de la formación se integraron durante el verano al equipo de trabajo de Enjoy.

Dar la bienvenida

Desde la asociación se expresó en redes un agradecimiento: “Incluir es dar la bienvenida. Gracias al equipo de Alimentos y Bebidas por generar el espacio. Especialmente a los tutores que se involucraron acompañando día a día. Gracias al equipo de Capital Humano, Gestión del Desarrollo y Comunicación que estuvieron desde el inicio en el nexo con la Asociación, en la selección e inducción, en el seguimiento de los chicos y apoyo constante a los tutores.Gracias infinitas a nuestra educadora Rosario quién desde la Asociación se ocupó de acompañar el proceso de entrenamiento de los referentes y tutores, del proceso de selección y seguimiento.Felicitaciones a nuestros jóvenes que una vez más demostraron que en situaciones equidad todo se puede. Todos somos iguales, tan diferentes, en la igualdad. Enjoy Punta del Este, gracias!”.

Acompañamiento voluntario

La formación se hizo con el acompañamiento de tutores, integrantes referentes del resort que ayudaron a los jóvenes durante sus tareas de manera voluntaria. El trabajo se realizó en jornadas de cuatro horas. Desde Enjoy destacaron en un comunicado que la experiencia formó parte de un compromiso del resort con la generación de políticas laborales inclusivas, que sean capaces de generar valor en diferentes funciones, así como beneficios en el clima de trabajo.

Darvry Amaro, director de alimentos y bebidas de Enjoy, explicó que la iniciativa del resort fue en busca de “devolverle algo a la sociedad”.

Los jóvenes, según destacaron varios de los integrantes del Enjoy, demostraron gran compromiso con sus tareas y mucha voluntad, por lo que, si bien las tareas significaron un desafío –por ejemplo, porque trabajaron en el desayuno en horarios en los que pueden haber hasta 600 personas para atender– “se acoplaron perfecto”.

Jimena Romanelli, gerente de Desarrollo Organizacional del Enjoy añadió: “Estamos convencidos de que la inclusión es muy importante y creemos que podemos darle un valor muy importante a la sociedad”.

Día Mundial del Síndrome de Down

La noticia de la iniciativa se compartió durante marzo, mes en el que se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, fecha designada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para dar a conocer información acerca del síndrome y concientizar a la sociedad sobre los aportes que las personas con esta condición genética hacen a la sociedad, a la vez de buscar visibilizar y con esto fortalecer la autonomía, derechos e independencia de quienes tienen síndrome de Down.

Desde el año 2011 cada 21 de febrero se conmemora este día, en el que alrededor del mundo se realizan diversas actividades de concientización.