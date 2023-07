Indagados por caso en Ocean Park negaron los hechos denunciados por la víctima

La fiscal letrada de tercer turno de Maldonado, Ana Rosés, indagó durante varias horas a los implicados en el caso de la denuncia realizada por un vecino de Ocean Park por un presunto caso de privación ilegítima de libertad, apremios y justicia por mano propia.

Los cuatro indagados, entre ellos una mujer, concurrieron a primera hora asistidos por su asesora legal a la sede de la fiscalía ubicada en la calle Zelmar Michelini frente a la plaza del Vigía de la ciudad de Maldonado.

Los tres argentinos y el ciudadano uruguayo involucrados en la denuncia de Pérez concurrieron acompañados de sus abogados Ana Audifred, Andrés Bayly y Daniela Trotta.

Durante la intensa actuación de la fiscalía los cuatro aseguraron que los hechos registrados el jueves 6 de julio en la zona de Ocean Park no son como los narrados por el denunciante, el vecino Gabriel Pérez.

“Reseteando”

De acuerdo al relevamiento efectuado por la fiscalía el lugar donde Pérez fue interceptado por los cuatro acusados no está en la cobertura de las cámaras del sistema de videovigilancia de la Intendencia de Maldonado. El hecho ocurrió frente a una casa en Avenida Sarmiento casi la Ruta Interbalnearia que sí cuenta con dos cámaras de frente al lugar del incidente. Sin embargo, los propietarios de la finca aseguraron a los policías que les pidieron las imágenes que, en el momento del incidente, el sistema se “estaba reseteando”.

Se espera que el denunciante concurra a la fiscalía el próximo domingo como también otros dos testigos del caso.

Estado público

El caso tomó estado público en la noche del domingo 9 de julio pasado cuando Correo de Punta del Este reveló la existencia de este incidente. El propio denunciante contó lo sucedido: “El propio Gabriel Pérez narró a Correo de Punta del Este los hechos denunciados por los vecinos de Ocean Park: “Estaba caminado cargando una mochila con los productos que vendo en la zona. En una de las manos llevaba una garrafa de tres kilos de supergás. Al llegar a la esquina de Avenida Sarmiento casi la ruta Interbalnearia fui interceptado por los ocupantes de una camioneta con matricula argentina. De ese vehículo bajó una mujer que me gritó ‘chorro’ y que me exigía que le devolviera las cosas robadas. Enseguida apareció otra camioneta argentina con otros tres hombres que me redujeron y empezaron a golpear. Me pegaron en todos lados. Al rato me cargaron a una de las camionetas y me llevaron hasta el destacamento policial donde quedé detenido. No sé por qué razón. Luego me llevaron a la comisaría de Piriápolis donde al final me largaron. Al día siguiente me revisó un médico forense que constató las lesiones que me provocaron esas personas”. Hasta la noche del domingo, Gabriel no tenía noticias de su denuncia.