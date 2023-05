Influenza aviar: Uruguay está teniendo “una actitud innovadora con respecto a la vida de los animales”

Para Eduardo Loedel, doctor en medicina veterinaria con estudios de posgrado en la Universidad de Edimburgo y miembro de la Sociedad Real de Medicina de Londres, Uruguay es pionero en el mundo al considerar la utilización de vacunas en los animales que están más expuestos en contacto con las aves silvestres, y no la eutanasia como se venía haciendo hasta el momento en el país y en el mundo. “Está demostrando no solamente la conciencia del control de la enfermedad, sino que está teniendo una actitud innovadora con respecto a la vida de los animales”, consideró el experto.

Uruguay participará de la conferencia anual de la Organización Mundial de la Salud Animal y aseguran que el país está “en muy buena posición” en relación al tratamiento de la influencia aviar, “haciendo honor a la reputación que Uruguay ha generado en temas de sanidad animal a través del tiempo”, sostuvo Eduardo Loedel, doctor en medicina veterinaria con estudios de posgrado en la Universidad de Edimburgo y miembro de la Sociedad Real de Medicina de Londres.

“Uruguay ha demostrado que tiene un sistema de detección suficientemente rápido, creíble y de la exactitud requerida para alertar a los demás países de la existencia de enfermedades notificables en su territorio, como por ejemplo, la influenza aviar”, explicó el experto.

Actitud innovadora

Según dijo, eso se ha logrado utilizando diagnósticos “de última generación, con un personal extremadamente capacitado” en todo el territorio de la República y que de acuerdo a Loedel, “ha permitido detectar todo lo que había que detectar”.

Destacó el hecho de que Uruguay llega al Congreso Mundial —que se celebrará en Paris, Francia—como uno de los primeros países en utilizar la vacuna.

“A pesar de que Uruguay era un país libre de la enfermedad, al considerar la utilización de vacunas en los animales que están más expuestos en contacto con las aves silvestres, está demostrando no solamente la conciencia del control de la enfermedad, sino que está teniendo una actitud innovadora con respecto a la vida de los animales”, explicó el experto.

Indicó que hasta ahora, la gran mayoría de los casos de influenza aviar registrados “se resuelven mediante la eutanasia de los animales enfermos”, pero Uruguay, considerando la utilización de vacunas, “da un paso muy importante e internacionalmente muestra que se pueden controlar enfermedades notificables, no por la realización de la eutanasia, sino por la utilización estratétiga de vacunas”, sostuvo.

Loedel se refirió también a las enfermedades denominadas “sin fronteras” que refiere a aquellas enfermedades que no se saben de dónde llegan.

“Uno nunca sabe cuándo va a llegar la enfermedad. El hecho de que se detecte una enfermedad y que exista en un momento determinado no quiere decir que esa enfermedad pase a ser un habitante permanente en el nicho ecológico de donde vivimos. Pero hay que tener conciencia que esta es una enfermedad sin fronteras que probablemente hay chances de que desaparezca y se controle y no vuelva por un tiempo y que luego retorne”, advirtió el profesional.

Evento internacional

La 90.ª Sesión General Anual de la Asamblea Mundial de los Delegados ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA, fundada como OIE), tendrá lugar del domingo 21 al jueves 25 de mayo de 2023, en formato presencial en París.

Durante este importante evento institucional, la Asamblea Mundial incluirá la adopción de resoluciones administrativas y técnicas, así como la elección de puestos vacantes en algunos de los órganos de gobernanza de la Organización. La 90.ª Sesión General reunirá a representantes de 182 miembros de la OMSA, representantes de organizaciones internacionales que tienen un acuerdo oficial con la OMSA, otras organizaciones internacionales y regionales, países y territorios observadores, las principales partes interesadas de la OMSA e invitados especiales. Como parte de la 90ª Sesión General, la OMSA propondrá un Foro de Sanidad Animal centrado en la influenza aviar. Este Foro innovador brindará una oportunidad única para que los Delegados y colaboradores de la Organización discutan en profundidad sobre esta enfermedad que ha afectado a muchos Miembros en los últimos años.