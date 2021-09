Al tiempo que el gobierno todavía no se expidió sobre el planteo de ampliar el plazo de seis meses de vigencia de las vacunas contra el Covid 19 para ingresar al territorio nacional, otras instituciones de la zona preparan otro planteo sobre la obligatoriedad de permanecer en cuarentena para aquellos turistas que opten por pasar sus vacaciones en Uruguay.

Como informó Correo de Punta del Este en su edición del pasado jueves, el presidente Lacalle Pou recibió una misiva enviada por Juan Carlos Sorhorobigarat, director de Destino Punta del Este, de Graciela Caffera, presidente del Bureau Punta del Este y de Marina Cantera, titular de la Cámara Uruguaya de Turismo. Por el sector público fue estampada la firma del director general de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Martin Laventure.

Difícil situación

En la nota, los firmantes recordaron al primer mandatario que la última excepción, la décima, aprobada en agosto pasado y que habilitó el ingreso de los propietarios extranjeros al país, estableció que para poder concretar ese ingreso cada ciudadano extranjero debía tener dos dosis de vacunas contra el covid 19 recibidas en un plazo no mayor a los seis meses.

Al respecto, los empresarios manifestaron que la mayoría de las personas interesadas en llegar al país se vacunaron en el mayor de los casos, en un plazo anterior al establecido en la norma.

El planteo, según pudo confirmar Correo de Punta del Este al caer la tarde de este lunes no había sido respondido.

Ni siquiera un acuse de recibo. Menos aún, que el tema que motivó la carta enviada el pasado 14 de setiembre haya sido resuelto en las últimas horas.

“Medidas draconianas”

Por otra parte, este punto, así como la cuarentena de los niños mayores de 12 años, han sido muy comentados en las redes sociales, donde varios lectores tanto argentinos como brasileños han hecho saber su disconformidad. Estas medidas son difíciles de cumplir, sostienen.

“Están seguro del plazo de 6 meses y de la cuarentena a niños? Es casi imposible ir de vacaciones entonces….”, comentó un lector. Por su parte, una señora brasileña escribió: “Lamento medidas q nenhum lugar está tomando como prazo de validade para vacinas! A consequência será novos destinos como Europa em q muitos países exigem as 2 doses vacina e PCR negativo e libera entrada! Além disto, Mesmo proprietários com dificuldade para entrar pela demora nos trâmites”. Otra sostuvo: Europa abrindo as fronteiras SEM vacina – somente testes… E Uruguay tomando medidas draconianas…Que pena…”. Y así se repiten las opiniones.

Reunidos

Según trascendió, notorias figuras del entorno cercano del presidente Lacalle Pou también fueron contactadas desde Punta del Este. La novedad de la misiva enviada a Lacalle Pou impactó en otras instituciones de la zona las cuales mantuvieron encuentros a partir de la mañana del pasado jueves luego de las cuales no se descarta que se envíen nuevas cartas al primer mandatario.

Desde la entrada en vigencia de la nueva excepción para ingresar al territorio nacional y hasta las 18:00 de este lunes, fueron tramitadas 674 solicitudes por parte de ciudadanos extranjeros propietarios de bienes inmuebles en el territorio nacional.

El citado literal j del decreto 279/2021 fue la décima excepción aprobada por el gobierno nacional desde la prohibición impuesto en marzo del año pasado cuando la pandemia de covid 19 llegó al país. De ese total, 503 están siendo procesados por los organismos competentes, Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de Migración y Presidencia de la República. Las 171 restantes, se encuentran en trámite por parte del interesado.

El citado literal j del decreto 279/2021 establece: “j. Propietarios y titulares de participaciones sociales o acciones de personas jurídicas y los beneficiarios finales de bienes inmuebles ubicados en el país, lo que será acreditado mediante certificación notarial expedida por Escribano Público habilitado en la República Oriental del Uruguay o declaración jurada (artículo 239 del Código Penal), podrán ingresar a partir del 1° de setiembre de 2021, y hacerlo acompañados de su cónyuge o concubino y familiares de primer y segundo grado de consanguinidad. Quienes ingresen al amparo de la excepción dispuesta en el literal “j” deberán completar el formulario del Anexo I, que se adjunta y forma parte del presente Decreto, acreditar haber recibido la única dosis o las dos dosis, según corresponda al tipo de vacuna suministrada, contra el virus SARS CoV-2 aprobadas por su país de origen, dentro de los últimos seis meses previos al embarque o arribo al país y cumplido los plazos de espera respectivos para lograr la inmunidad efectiva. En el caso de ciudadanos extranjeros menores de 18 años de edad, que provengan de un país en que no se haya aprobado ningún tipo de vacuna contra el precitado virus para su franja etaria, deberán cumplir el aislamiento determinado por las normas sanitarias conjuntamente con su familia”.