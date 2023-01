Inmobiliarios no deberán retener impuesto que grava contratos de arrendamiento temporario

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou dispuso la suspensión de la retención del impuesto que grava los contratos de arrendamiento temporario de inmuebles con fines turísticos cuyo plazo no exceda los treintaiún días.

El impuesto sigue vigente porque si bien en los hechos esta norma le quita la obligación de los intermediarios, léase inmobiliarias, de retener este impuesto esto no alcanza al propietario del inmueble que deberá pagar el citado tributo.

El plazo establecido en el mencionado decreto rige para los contratos de arrendamiento de inmuebles con fines turísticos concretados desde el pasado 1º de agosto y el próximo 9 de abril de 2023. Esta fecha coincide con la finalización del largo feriado de Semana de Turismo. El decreto respectivo fue firmado el pasado 23 de enero por el presidente Lacalle Pou y la ministra de economía y finanzas Azucena Arbeleche.

Las normas que preceden a este decreto designan agentes de retención del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR), a las entidades que administren propiedades realizando la cobranza de arrendamientos de inmuebles.

A efectos de establecer condiciones de igualdad de los servicios prestados por los operadores locales con relación a los prestados a través de plataformas digitales, se estima conveniente suspender de forma transitoria el régimen de retenciones aplicable a los contratos de arrendamiento temporario con fines turísticos, señala el citado decreto aprobado días atrás.

Bienvenida pero tardía

La decisión presidencial tomó desprevenidos a los agentes inmobiliarios que el año pasado, en reiteradas oportunidades, pidieron al gobierno que le quitaran esta responsabilidad de retener el importe a los arrendamientos. La medida es bienvenida, pero considerada algo tardía porque pasó casi el primer mes del año y se podría haber evitado mucho trabajo administrativo en las empresas inmobiliarias del departamento de Maldonado, dijo un empresario del sector en las últimas horas a Correo de Punta del Este.