Inscriben a mayores de 21 años interesados en culminar Ciclo Básico en 2022

La Administración Nacional de Educación Pública convocó a interesados con Educación Primaria culminada, a inscribirse para rendir la prueba AcreditaCB en el 2022, que permite acreditar el Ciclo Básico. Las postulaciones se recibirán desde el 8 al 22 de diciembre de 2021. La prueba se realizará el 4 de junio de 2022.

Las inscripciones se registran a través de un formulario en línea disponible en acredita.anep.edu.uy. Los postulantes deberán agregar en el formulario de inscripción la documentación que certifica la finalización de la Educación Primaria. En preguntas frecuentes se puede ver qué documentos son válidos acredita.anep.edu.uy.

Asimismo, al igual que en 2021, se prevé la realización de una prueba de Acredita Accesible para personas en situación de discapacidad visual y auditiva. También se considerarán las situaciones de dislexia y de discapacidad motriz. Todas estas circunstancias quedarán registradas en el formulario de inscripción.

Cabe mencionar que, si el postulante ya rindió la prueba AcreditaCB en 2021, no debe inscribirse en este período, dado que aún no se han difundido los resultados de la prueba de 2021. En este sentido, habrá un mecanismo especial de inscripción para las personas que eventualmente no la aprueben.

Por el contrario, si el interesado fue habilitado para AcreditaCB en 2021 y no rindió la prueba, deberá volver a inscribirse.

Vale recordar que la prueba está dirigida a todos los ciudadanos y/o residentes, mayores de 21 años (cumplidos al momento de realizarla) que han finalizado la Educación Primaria.