Inspectores de tránsito denuncian “persecución”

Varios funcionarios municipales que trabajan como inspectores de tránsito denunciaron ayer, a través de una nota que remitieron a FM Gente, que están siendo objeto de “persecución” de parte de la administración comunal.

“En primera instancia, se nos dijo que el director Juan Pígola, no quiere que constatemos una falta que nosotros no vimos, pero que los funcionarios policiales sí, básicamente que no podemos creer a lo que dice la autoridad máxima del Uruguay; a lo que estamos en total desacuerdo”, indicaron los trabajadores en su nota.

“Otro punto es que realizamos un informe conjunto con Adeom, dirigido al Supervisor de la sección (adjunto), aludiendo a que íbamos a seguir los pasos que recomendaba la OMS en lo que nos compete, cesar de realizar prácticos hasta nuevo aviso, realizar lo mismo con las espirometrías, debido a que estamos propagando el virus en caso de seguir realizando lo antes mencionado”, señalaron.

“A lo cual, el Sr. Juan Pígola nos ‘castigó’ a los funcionarios del primer turno quitándonos las motos a los que realizamos tareas inspectivas en ellas. El segundo y tercer turno nos unimos para apoyar a los compañeros a no subirnos a las motos hasta que se levantara la ‘pena’ antes mencionada, a lo cual solicitaron los nombres de las personas que nos negamos a no usarlas y diciéndonos que nos iban a mandar a la dirección de Jurídica”, agregaron.

Los inspectores alegaron que realizan la denuncia “para que la ciudadanía tenga conocimiento de lo que está ocurriendo con nuestra situación y que vea de qué forma actúa el Director de Tránsito y Transporte con sus subordinados”.