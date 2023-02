Instalaron centro logístico en La Juanita para trabajar en el control de la gripe aviar

Para controlar los casos de gripe aviar –enfermedad que apareció por primera vez en el país en la Laguna Garzón, tema del que se informa en nota aparte– el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) instaló un centro logístico, informó a Correo de Punta del Este Alejandra Márquez, directora departamental del ministerio en Maldonado.

La dirección departamental del MGAP, junto a la de Rocha, trabajarán de forma mancomunada para llevar adelante un control, reuniones y el seguimiento de los casos. La enfermedad, que se contagia entre las distintas especies de aves pero también puede ser contagiosa para humanos, apareció en cisnes de cuello negro en la Laguna Garzón, animales que aparecieron muertos.

El MGAP delimitó una zona de control, 5 kms a la redonda de donde aparecieron esos animales para controlar exhaustivamente la enfermedad y encontrar posibles nuevos casos.

La directora departamental sostuvo que es importante tener en cuenta que la enfermedad no afecta a la carne aviar ni a los huevos, por lo que el consumo de esos animales no supone un riesgo para la salud. En ese sentido, llamó a prestar atención pero no generar miedo en la población.

Según destacó, ante cualquier caso sospechoso de gripe aviar, por ejemplo ante la muerte de aves, las mismas no se deben tocar ni trasladar, ya que manipular un ave infectada sin la protección debida puede llevar al contagio en humanos.

Ante cualquier sospecha es importante comunicarse con el MGAP, dijo, ya sea ante la dirección departamental o a través del mail avesnotificaciones@mgap.gub.uy.