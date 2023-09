Instituto Uruguayo de Meteorología no brinda información sobre el estado del tiempo en Punta del Este

Desde hace semanas el portal del Instituto Uruguayo de Meteorología www. https://www.inumet.gub.uy/ no incluye información técnica sobre Punta del Este.

La información meteorológica más cercana a Punta del Este corresponde a la originada en el aeropuerto “Capitán de corbeta Carlos Curbelo” de Laguna del Sauce.

Cuesta entender las causas por las cuales el servicio meteorológico nacional no emite ningún tipo de información técnica referida al principal balneario del país y el más importante de América del Sur.

Cualquier persona que, desde cualquier punto del globo terráqueo, esté interesado en conocer las condiciones del tiempo de Punta del Este, no encontrará nada. Sí lo hará de las condiciones meteorológicas reinantes en Rivera, Melo, el barrio del Prado de Montevideo, Colonia, Durazno, Mercedes, Paso de los Toros, Tacuarembó y Treinta y Tres. Menos de Punta del Este.

En la península

Como se sabe, el Instituto Nacional de Meteorología es propietario de un valioso predio ubicado en el padrón 430 de la manzana 84 de la península.

El citado predio tiene una superficie de 2.665 metros cuadrados y está delimitado por las calles Nº 10 “2 de Febrero”, Nº36 “Sotileza”, Nº 34 “General Núñez” y Nº16 “Antonio Mrak”.

En ese lugar tan característico de la Península, se levanta la Estación Meteorológica de Punta del Este, la tercera más antigua del país y que emite información técnica desde la última década del siglo XIX.

Sobre la calle Nº10 se encuentran los principales sensores que tiene la estación. Entre ellos dos instrumentos que son automáticos, pluviómetro y anemómetro. En tanto, la lectura de la temperatura que marca el termómetro al abrigo meteorológico sigue siendo manual. Según trascendió, la casi totalidad de los funcionarios que trabajaban en la estación fueron trasladados al aeropuerto “Capitán de Corbeta Carlos Curbelo” de Laguna del Sauce. En la estación solo quedó un empleado.

El alcalde de Punta del Este, Javier Carballal explicó que la estación que está en el edificio de meteorología la instalaron hace unos meses. El aparataje es totalmente automático y el mantenimiento del edificio depende de la “Asociación Amigos del Faro”, la reconocida organización no gubernamental caracterizada por su defensa a ultranza de las particulares condiciones de la península alrededor del Faro de Punta del Este.