Intendencia y ambulantes llegaron a un acuerdo tras discrepancias del fin de semana

En una reunión celebrada este lunes en el edificio comunal y en la que participaron representantes de los vendedores ambulantes y jerarcas de Gestión Ambiental, se llegó a un acuerdo sobre el funcionamiento y alcances de los permisos. El director general de Higiene Ambiental Jorge Píriz, recordó que no se trata de puestos fijos y adelantó que para que se les haga entrega del carné que los habilita a trabajar, los vendedores deberán firmar una declaración jurada con las condiciones.

El jerarca explicó también que la IDM siempre está abierta al diálogo, pero que al mismo tiempo debe resguardar al comercio establecido.

Por esa razón, si bien durante la pandemia hubo tolerancia, la IDM volverá a controlar que el permiso ambulante no se transforme en colocación de puestos fijos. Asimismo, hay zonas específicas como el entorno de Los Dedos y la parada 1 de la playa Mansa, donde los vendedores no se pueden instalar, aunque sí pueden circular por la playa. La IDM tiene la potestad de sancionar, retirar carnés e incluso retener mercadería en caso de constatar incumplimientos y “esto se va a cumplir”, dijo Píriz.

FM Gente