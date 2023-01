Intendencia y MTOP definen ubicación de puente para cargas pesadas sobre el arroyo Maldonado

El intendente Enrique Antía confirmó este jueves que hay dos alternativas sobre la mesa para emplazar un nuevo puente sobre el arroyo Maldonado. Sobre el tema, dijo que se está coordinando con el gobierno nacional para “pagar a medias” el nuevo puente que unirá a La Barra con Maldonado destinado a cargas pesadas -el actual puente ondulante no volverá a admitir ese tipo de tránsito-. Maldonado se hizo cargo de la reparación primaria del puente 2 de La Barra: la colocación de las muletas con un costo de 2.600.000 dólares, de los cuales esta semana se abonó más de un millón, informó Antía; ahora comenzará la etapa de la reparación definitiva. Así lo sostuvo el intendente de Maldonado, Enrique Antía, al ser entrevistado esta mañana en el periodístico “A media mañana” de Canal 2 de San Carlos -emitido desde el Parador de la Parada 12 de Playa Mansa-. Asimismo, adelantó que se reunió con el ministro Javier García, en Montevideo, para que la Armada Nacional realice una reparación del faro de Isla de Lobos. El jefe comunal realizará una visita a esa isla durante el mes de febrero, junto a García y el Ministerio de Turismo, para avanzar en el proyecto que le permitiría a los turistas bajar en ese lugar en forma controlada. En tal sentido, Hidrografía trabaja en un anteproyecto para reparar el muelle de atraque y la Intendencia se hará cargo de estudios de batimetría. Será la única reserva de lobos del mundo que se podrá visitar y generará un movimiento importante para el turismo, indicó Antía al tiempo que agregó: “No me doy por vencido, me quiero ir con ese proyecto”.